Fossey sur le mercato du Standard : “Je ne serais pas surpris de voir de nouveaux joueurs arriver”

Avec quatre nouveaux joueurs titulaires, le nouveau Standard est en période d’adaptation. “L’an passé, cela m’a mis un moment pour m’adapter à la compétition belge et c’est normal”, note Fossey. “Il y a encore cinq semaines de mercato et je ne serais pas surpris de voir d’autres joueurs arriver mais on est déjà concentrés sur le prochain match.”

Tout en restant positif, à l’image de Barrett Laursen. “J’ai vu de la qualité malgré la défaite mais on a besoin de temps”, indiquait le Danois.