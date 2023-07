”On doit être plus proche de l’homme sur le but” : les réactions après Saint-Trond-Standard

Koita : “Mon but ? C’était tout ou rien. J’ai essayé d’éliminer mon homme en un contre un et puis mon tir a fait mouche. On a bien suivi le plan du coach et l’équipe a bien travaillé donc c’est une victoire méritée. L’équipe est plus offensive cette saison et cela me convient mieux je pense. Cette saison peut d’ailleurs être la mienne !”

Bodart : “Notre première mi-temps n’était pas bonne du tout. En deuxième période, c’était mieux mais on ne crée pas grand chose non plus. C’est dommage car dans des scénarios pareils, on doit au moins essayer de tenir le zéro et de rentrer avec un point. On a une jeune et une nouvelle équipe donc il va falloir un peu de temps pour que les choses se mettent en place. Les consignes du coach sont très claires avec un football assez simple. Quand on regarde les matchs amicaux, on a montré qu’on savait jouer au football même si on peut améliorer le pressing comme on l’a vu aujourd’hui !

Fink : “L’équipe a fait ce que j’ai demandé aujourd’hui. On a effectué un bon pressing et on a bien su gérer les moments plus compliqués. On a eu la possession et plus d’occasions donc la victoire est méritée ce soir. Mais ça ne reste que le premier match. On peut améliorer la présence sur les longs ballons ! Le plus important, c’est que l’équipe performe comme elle l’a fait aujourd’hui même si c’est aussi bien pour moi cette première victoire. Je sais que Koita a un bon tir et je suis content pour lui. Je suis très heureux mais il faut déjà penser au match à Courtrai.”

Hoefkens : “Je pense que le gros point négatif, c’est le but que l’on prend où on doit être plus proche de l’homme. C’était une rencontre assez fermée aujourd’hui. La première mi-temps n’était pas assez bonne mais on a pu mieux jouer en deuxième période. On doit faire mieux notamment dans la dernière passe, c’est quelque chose qu’il faudra travailler pour être plus efficace. Le premier match de championnat est toujours difficile après une courte préparation. Et je pense qu’on a déjà vu pas mal d’enseignements aujourd’hui. On est là où on doit être et il reste encore un gros mois de mercato. On a tout de même essayé pendant nonante minutes, c’est un point positif !