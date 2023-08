Hoefkens avant Standard-Union : “On a vendu plus de 20.000 abonnements, les fans ont confiance en nous et on ne veut pas les décevoir”

Un public sur lequel le T1 des Rouches a insisté. “Je sais qu’on attend de nous des résultats, et c’est aussi ce que je veux. Mais on a aussi besoin de temps et c’est pourquoi j’ai apprécié la réaction de nos fans que ce soit durant le match ou encore après. J’ai hâte d’être vendredi pour voir ce qu’ils nous réservent. On a vendu plus de 20.000 abonnements, cela veut dire que les supporters ont confiance en nous et on ne veut pas les décevoir.”

Pour ce match, Carl Hoefkens pourrait bien être privé de Cihan Canak, monté au jeu à Saint-Trond. “Il a reçu un coup à la cheville et ne s’est pas entraîné ce mercredi. On fera le point jeudi.” Un entraînement collectif auquel Kostas Laifis ne participe pas. Le Chypriote est toujours en instance de départ et ne devrait pas réintégrer le noyau.