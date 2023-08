Isaac Price sur son arrivée au Standard : “Everton voulait que je prolonge mais j’étais résolu à franchir un cap ici”

Malheureusement pour lui, ses débuts officiels ont été entachés par une défaite à Saint-Trond. “On n’a pas été dans le bon tempo en première période mais après la pause, on était mieux structuré. Il faut apprendre de cette défaite et notamment de nos difficultés dans le dernier tiers du terrain. Heureusement, vendredi arrive très vite et on veut se reprendre face à nos fantastiques supporters.” Des supporters qu’Isaac Price a déjà rencontrés la saison dernière. “Je suis venu voir un match (NdlR : de PO2 contre Westerlo). L’ambiance était incroyable, c’était déjà le cas à Saint-Trond. J’ai vraiment hâte.”

Arrivé à Everton à l’âge de 7 ans, Isaac Price a refusé de prolonger son aventure chez les Toffees. “Ils voulaient que je signe un nouveau contrat mais dès que j’ai appris l’intérêt du Standard, je n’ai pas hésité. J’étais résolu à franchir un cap ici, à Sclessin.”