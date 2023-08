Standard : voici ce que les Rouches recherchent pour leur attaque

Aucun attaquant n’a dépassé les 15 buts depuis 2016-2017

Comme indiqué ci-dessus, le problème ne date pas d’hier à Sclessin. Jugez plutôt, la saison dernière, le meilleur buteur liégeois en championnat était Philip Zinckernagel avec dix buts, dont trois inscrits sur penalty. L’attaquant de formation le plus prolifique était Noah Ohio avec seulement… cinq buts au compteur. Le Danois, qui est en passe de signer à Bruges, au grand désarroi des fans liégeois, n’était pas un buteur de formation comme ne l’étaient pas les derniers “meilleurs buteurs” du club ces dernières saisons. Lors de l’exercice 2021-2022, le pire de l’histoire du club, l’attaquant le plus prolifique était Denis Dragus avec seulement six buts. Les deux saisons précédentes, Amallah (10 buts en 2020-2021) et Lestienne (7 buts en 2019-2020) étaient les Rouches les plus prolifiques.

La saison dernière, Philip Zinckernagel a fait trembler les filets à dix reprises en championnat, faisant de lui le meilleur buteur liégeois.

Il faut remonter à la saison 2018-2019 pour voir un buteur principautaire dépasser la barre des dix buts en Pro League. Cette saison-là, Renaud Emond plantait 13 buts contre neuf la saison d’avant (Orlando Sa en inscrivait quant à lui dix). La dernière fois qu’un Standardman a inscrit plus de 15 buts, c’était en 2016-2017 avec les 17 roses plantées par Orlando Sa, soit, il y a déjà plus de six ans !

Il y a maintenant dix ans (déjà !), le Standard de Guy Luzon pouvait compter sur une paire d’attaquants prolifiques. À l’époque, Michy Batshuayi terminait 2e meilleur buteur du championnat derrière Hamdi Harbaoui (22 buts) avec 21 goals marqués. Son complément sur le front de l’attaque, Imoh Ezekiel, comptabilisait 12 buts. La saison précédente, le duo avait déjà planté 27 buts (16 pour Ezekiel, 11 pour le Diable rouge).

Lors de la saison 2013-2014, Michy Batshuayi et Imoh Ezekiel formaient un duo magique avec 33 buts au total. ©BELGA

Le Standard veut un buteur rapide et puissant

Bien conscient du problème offensif rencontré par son club, Fergal Harkin tente par tous les moyens d’attirer un numéro 9 digne de ce nom. Le “job description” est plutôt simple : un attaquant rapide, capable de prendre la profondeur et donc de partir dans le dos d’une défense, mais aussi puissant et capable de garder le ballon dans le bloc, ce que Noah Ohio a peiné à faire dimanche dernier à Saint-Trond, expliquant d’ailleurs sa sortie à l’heure de jeu. “Il y a encore cinq semaines de mercato et je ne serais pas surpris de voir d’autres joueurs arriver, mais on est déjà concentrés sur le prochain match”, indiquait Marlon Fossey, dimanche après le match.

Si cela ne tenait qu’à Fergal Harkin, cet attaquant rapide et puissant serait déjà à l’entraînement avec le groupe de Carl Hoefkens à préparer la réception de l’Union qui, elle, malgré le départ de Boniface, ne connaît pas le même souci offensif que les Rouches. Le directeur du football liégeois connaît l’identité du buteur qu’il souhaite attirer au Standard. Mais à l’heure actuelle, les finances liégeoises ne lui permettent pas de finaliser le deal. Plus le temps passe et plus les ambitions sportives de la direction présente en bord de Meuse semblent s’éloigner de celles des décideurs américains basés à Londres, siège du Football Group de 777 Partners. “Il y aura encore des renforts. Nous voulons des joueurs agressifs qui collent à l’ADN du club”, nous précisait justement son CEO, Don Dransfield, en juin dernier. Mais entre la parole et les actes, il y a un gouffre que Fergal Harkin va devoir combler.

Fergal Harkin fait ce qu'il peut pour amener un nouvel attaquant à Carl Hoefkens mais sans argent, les pistes se referment les unes après les autres. ©JIMMY BOLCINA

Sans argent, les pistes se referment les unes après les autres

Faute de vente, le Standard ne sera pas en mesure d’attirer l’attaquant qu’il désire, du moins à titre définitif. Pourtant, c’était l’objectif annoncé il y a quelques mois : arrêter les prêts (comme Alzate, Melegoni ou encore Zinckernagel) et dégager suffisamment de liquidités pour conclure des deals définitifs. “Quand on jouera bien, qu’on sera capable de mieux monnayer nos joueurs, que l’argent rentrera dans les caisses et que les ressources seront plus importantes, on pourra avoir un autre discours”, nous assurait Fergal Harkin lors du stage hivernal de la saison dernière à Marbella. Ce temps ne semble donc pas encore arrivé en bord de Meuse et l’Irlandais va devoir se résoudre à (re)passer par la case prêt (avec option cette fois-ci) pour poursuivre le renforcement de son noyau et ainsi trouver le buteur tant recherché.

L'attaquant colombien de Stuttgart, Juan José Perea, figure sur la liste du Standard.

Car sans argent, les pistes se referment les unes après les autres. L’hiver dernier, le Standard avait bien tenté le coup pour le Nigérian Ayiegun Tosin de Zurich avec qui il a planté 16 buts la saison dernière. Mais à l’époque, Zurich, qui était enlisé dans la lutte pour le maintien, n’avait pas eu le temps de se retourner et avait des demandes financières trop élevées. Cet été, Tosin figurait encore sur les tablettes du Matricule 16. “Il est sur nos listes, mais beaucoup de clubs s’y intéressent”, nous précisait Harkin le mois dernier. Traduisez : le joueur est trop cher. Et pour cause, Tosin a finalement quitté Zurich pour Lorient contre 4M € !

Après la piste prioritaire que le club ne parvient pas à finaliser, plusieurs attaquants figurent sur la liste du Standard dont le Colombien Juan José Perea. À 22 ans, il est arrivé l’été dernier à Stuttgart en provenance de PAS Giannina en Grèce contre 2,5M €. Mais Perea n’a jamais réussi à s’acclimater à Stuttgart avec qui il n’a inscrit qu’un but en 16 matchs. Sous contrat jusqu’en 2026, il est autorisé à aller chercher du temps de jeu ailleurs.