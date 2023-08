Standard : “Zinckernagel ? On ne pouvait que proposer un prêt et son club ne voulait qu’une vente, cela s’arrête là”

Mais le coach le sait, son équipe n’est pas encore prête et elle a encore besoin de temps. “Tactiquement, on n’est pas encore là où on veut être. Mais je sais aussi qu’on a une obligation de points. Il faut donc que je trouve le meilleur équilibre entre la progression tactique et la prise de points.” Et le T1 d’appuyer sur un point par rapport au match à Saint-Trond. “Il ne faut pas oublier que plusieurs joueurs ont effectué leurs débuts en pro. Je parle de Price, Mundle et Dodeigne. Cela ne veut pas dire que je dois être plus indulgent avec eux, on attend une amélioration de la part de tout le monde, joueurs et staff compris.”

Ce mardi, les fans liégeois ont eu mal au cœur en voyant Philip Zinckernagel s’engager à Bruges alors que le joueur était ouvert à un retour au Standard. “Pour ce cas spécifique, nous ne pouvions pas proposer plus qu’un prêt et le club (Olympiacos) ne voulait qu’une vente. Cela s’arrête là.” Quant aux faibles moyens financiers, Hoefkens ne s’en inquiète pas. “On connaît la situation, mais je sais qu’on travaille tous ensemble, main dans la main, pour améliorer cette équipe. Je suis certain qu’on trouvera des joueurs qui apporteront un plus à ce groupe.”