Isaac Price l’assure : “Le Standard était le meilleur environnement possible pour me développer”

Isaac, pourquoi avoir refusé de prolonger votre aventure à Everton et ainsi opté pour le Standard ?

”Car c’était une superbe opportunité de jouer en équipe première où je pourrai me développer et devenir meilleur. Je suis venu voir un match la saison dernière en fin de saison, il s’était soldé sur un 2-2 (NdlR : contre Westerlo). Les fans étaient incroyables et je voulais faire partie de cette aventure. Quant à Everton, ils voulaient que je signe un nouveau contrat, mais j’ai pensé que c’était la meilleure option pour moi de venir ici.”

À l’époque des premiers contacts, Ronny Deila était toujours le coach du Standard. L’avez-vous eu en ligne ?

”Oui, j’ai eu une brève conversation avec lui. Le feeling était bon, mais c’était surtout avec Fergal que j’étais en contact, et c’est lui qui m’a donné envie de venir. Le départ de Ronny Deila a été un coup dur, mais cela n’a pas posé problème quant à mon choix.”

Qu’est-ce que Fergal Harkin vous a dit pour vous convaincre de rejoindre Sclessin ?

”Que c’était le bon environnement pour moi si je voulais me développer et que la compétition était de plus en plus relevée. Le club a échoué à se qualifier pour l’Europe la saison dernière, mais c’est clairement l’objectif pour cet exercice.”

Que saviez-vous du Standard avant d’y signer ?

”Pas grand-chose, je dois le dire. Mais une fois que j’ai appris l’intérêt du club, j’ai regardé pas mal de matchs. J’ai aussi joué contre des équipes de jeunes du Standard. Je sais que plusieurs joueurs du club ont fait le trajet inverse du mien et que le Standard a permis à certains de rejoindre de grands championnats.”

Comment expliquez-vous cette défaite inaugurale à Saint-Trond.

”D’abord, nous étions extrêmement déçus par ce résultat. En première période, on n’était pas dans le bon tempo, mais, après la pause, on avait corrigé le tir en étant plus structurés, puis est venu ce but de nulle part. Cela nous rendra meilleurs et, heureusement, le prochain match arrive très vite et j’ai hâte d’y être.”

Vous allez faire connaissance avec le public de Sclessin.

”Je me réjouis, car je l’ai déjà expérimenté la saison dernière quand je suis venu assister à un match. Mes équipiers m’ont dit que nos fans n’avaient pas d’équivalent ici. J’ai déjà pu m’en rendre compte à Saint-Trond, ils ont été incroyables durant tout le match.”

Qu’avez-vous appris de votre formation à Everton ?

”Je suis arrivé à l’âge de 7 ans. J’y ai tout appris, c’était toute ma vie. Quand j’ai été appelé en équipe première, Carlo Ancelotti en était le coach. C’était incroyable d’évoluer sous ses ordres, il m’a beaucoup appris. Ensuite, nous avons eu Frank Lampard et j’ai pensé que c’était parfait pour moi, pour mon évolution en tant que milieu de terrain. C’est lui qui m’a offert mes débuts en Premier League (en 2022 à Arsenal). Je lui serai toujours reconnaissant pour ce qu’il a fait pour moi.”

Isaac Price sous le maillot d'Everton, club où il a été formé durant 12 ans. ©IMAGO/News Images

À 19 ans, vous avez été entraîné par Ancelotti, Lampard et votre T2 actuel se nomme Yaya Touré, c’est tout de même pas mal.

”Il y a pire en effet (rires). Yaya nous parle constamment, surtout nous, les milieux. Il nous aide à nous améliorer, nous dit ce qu’il aurait fait dans telle ou telle situation. Tout ce qu’il dit ne peut que nous faire grandir.”

Il fait partie des joueurs qui vous ont inspiré ?

”Oui, clairement, au même titre que Steven Gerrard. Je décortiquais ses mouvements et je voulais être comme lui et réussir ce qu’il réussissait. Je citerais aussi Frank Lampard ou encore Paul Scholes.”

Carl Hoefkens dit de vous que vous êtes très mature dans votre jeu et votre attitude.

”J’ai toujours évolué dans une catégorie au-dessus de la mienne durant ma formation, cela m’a donc aidé à m’adapter et à comprendre le jeu, ce qui fait que je me sens à l’aise naturellement. Je dois aussi dire que mon père m’a beaucoup aidé, il a joué à Oldham (NdlR : dans les années 90) et m’a transmis son expérience. On ne parlait que de foot à la maison, cela rendait parfois ma mère malade (rires).”

Isaac Price est à l'écoute de Carl Hoefkens, un coach qui lui donne beaucoup de liberté. ©JIMMY BOLCINA

Le coach vous donne pas mal de liberté sur le terrain.

”Je n’ai pas peur de prendre mes responsabilités. J’aime contrôler le tempo en tant que milieu de terrain, quand on a le ballon. C’est vrai qu’il me laisse m’exprimer. Je dois cependant veiller à ne pas venir chercher le ballon trop bas.”