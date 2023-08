Donnum va vivre sa première en tant que capitaine à Sclessin : “On découvre un nouvel Aron depuis des mois”

Conspué quelques mois plus tôt, Aron Donnum demandera sa compagne en mariage sur la pelouse de Sclessin en octobre 2022. ©VKA

2021 : Présenté comme une star, parti dans l’anonymat 8 mois plus tard

En juillet 2021, Aron Donnum arrive dans le vestiaire avec une certaine pression. Sa présentation en grande pompe fait naître bien des attentes à son sujet. Tatoué de la tête aux pieds, le Norvégien ne passe pas inaperçu. “Ah l’arrivée d’Aron dans le groupe. Ses coupes de cheveux qui changeaient sans cesse, son goût pour les belles choses et sa façon de prendre constamment soin de lui”, rigole son ancien capitaine, Noë Dussenne. Mais très vite, Donnum déchante. Sur le terrain, malgré un assist pour sa première apparition à Zulte Waregem, cela ne se passe pas comme il l’avait espéré. Entier, le Norvégien ne cache pas ses états d’âme et cela se retourne contre lui : il est pris en grippe par tout le stade et souvent hué.

”Il est arrivé dans des circonstances compliquées, pour sa première expérience à l’étranger. On attendait énormément de lui et il n’a pas pu répondre à ses attentes. On a vu le mauvais côté d’Aron mais il n’était pas le seul dans le cas. Aron est un extraverti et c’est à double tranchant. Malheureusement, on lui a rapidement collé une étiquette négative”, nous confie-t-on en interne au club. Cette étiquette, le principal intéressé a eu du mal à l’accepter. “Je pense que c’est facile de se méprendre à mon sujet, de ne pas me comprendre”, nous confiait-il en décembre dernier. Les gens ont toujours eu un a priori négatif sur moi. Toute ma vie, j’ai entendu ce genre de phrases : 'ah, je ne savais pas que tu étais comme ça'. Aujourd’hui, on juge les gens à leur apparence et moi, comme j’ai le corps rempli de tatouages, je vous laisse deviner dans quelle case on me range toujours.”

En 2021, Aron Donnum n'y arrive pas et il ne cache pas ses émotions... négatives.

Avec trois buts et trois assists au compteur, Donnum demande à rentrer en Norvège en mars 2021. Il est alors prêté à Valerenga. “Je n’ai pas reconnu le joueur qui a quitté le pays quelques mois plus tôt, confesse l’ancien buteur norvégien des Rouches, Ole Martin Arst. Il était terne, triste. On sentait qu’il y avait un profond malaise chez lui.” Un constat également tiré par le joueur lui-même. “Plus rien n’avait d’importance. J’étais devenu fataliste. Je me sentais comme vide. Peu importe ce qui se passait autour de moi, que ce soit positif ou négatif, je n’en avais rien à faire.”

guillement Dussenne: "Aron fonctionne à l'affect, il a besoin de se sentir aimé."

À Sclessin, Donnum n’a pas retrouvé l’essence qui le fait avancer dans la vie. “Aron, c’est quelqu’un qui joue beaucoup à l’affect. Il a besoin de se sentir aimé, apprécié pour donner le meilleur de lui-même”, constate Noë Dussenne.

Juillet 2022 : Retour par la petite porte avant l’éclosion

Son prêt à Valerenga terminé, Aron Donnum revient au Standard mais sans grande conviction. “Je n’étais pas sûr de reporter un jour le maillot du Standard”, avouera-t-il. Les stigmates de sa première saison en bord de Meuse sont encore présents. “Honnêtement, avec une offre correcte, il aurait pu quitter le club à l’été 2022, nous fait-on remarquer au club. Mais lorsqu’il est revenu, tout avait changé : un nouvel actionnaire, un nouveau staff et un coach (Ronny Deila) qui le connaissait par cœur. Aussi, il savait où il remettait les pieds. De semaine en semaine, il est devenu plus fit, plus hargneux et déterminé. On a vu un autre Aron.”

La saison dernière, Donnum a pris une autre dimension. ©belga

Encore sifflé par une partie du public lors du premier match amical de la saison à Sclessin face à Mönchengladbach, Aron Donnum arrive à faire changer les mentalités à son sujet. Plus calme et surtout plus décisif pour l’équipe, il affiche un autre visage et dans le vestiaire, sa personnalité s’affirme. “Il a commencé à prendre la parole et il n’hésitait pas à taper du poing sur la table quand les choses ne tournaient pas rond”, se remémore Dussenne. En octobre, se sentant enfin accepté par ses supporters, il demande sa compagne, Celin Bizet ; en mariage sur la pelouse. “Personne n’aurait parié ça, précise un membre du club. On aurait pu se dire qu’il allait au moins être meilleur que lors de sa première saison mais certainement pas qu’il allait devenir un leader et un élément fédérateur qui s’identifie au club et qui allait jouer un rôle au-delà même du terrain. Cela prouve une fois encore qu’un joueur a besoin d’un environnement sain pour réussir.”

Juillet 2023 : le King of North devient Captain Donnum

C’est durant le stage aux Pays-Bas que Carl Hoefkens a annoncé la nouvelle. Aron Donnum sera le nouveau capitaine du Standard cette saison. “J’avoue avoir été assez surpris, lance Ole Martin Arst. Mais après réflexion, je me suis dit que c’était une bonne idée. Cela prouve tout le chemin parcouru par Aron depuis son arrivée au club et sa détermination à ne rien lâcher. Il n’a pas peur de prendre ses responsabilités et c’est un gars qui ne va jamais se cacher. C’est ce dont on a besoin au Standard.” Une stupéfaction partagée par un autre ancien capitaine, Paul-José Mpoku. “Comme beaucoup, j’ai été surpris mais on n’est pas à l’intérieur du groupe. Il y a des raisons qui ont poussé le staff à le choisir. Avoir le brassard et savoir le porter, ce sont deux choses diamétralement opposées. Au Standard, il y a certains capitaines qu’on a oubliés car ils ont cédé à la pression”, constate le natif de Verviers.

Coéquipier du Norvégien la saison dernière, Noë Dussenne, lui, n’est pas tombé de sa chaise en apprenant la nouvelle depuis Lausanne où il évolue maintenant. “Pas du tout car il faisait déjà partie du petit groupe des capitaines en fin de saison dernière. Ce choix s’inscrit donc dans la continuité. Cela prouve sa force de caractère, sa détermination à ne jamais rien lâcher. Aron, c’est un bosseur, un gagneur qui ne lâche jamais rien, il colle parfaitement aux valeurs du club.”

guillement "Après le départ de Deila, il a été un réel moteur, un leader positif."

En interne, on ne peut qu’approuver le choix de Carl Hoefkens. “Aujourd’hui, Aron n’est non seulement plus le même joueur mais surtout plus le même homme. Après le départ de Deila, vu leur relation, on aurait pu penser qu’Aron allait lâcher prise. Au contraire, il a été un réel moteur et un soutien incroyable pour Geoffrey Valenne durant les deux dernières semaines de la saison passée. Il est devenu un leader positif. Ce choix de le nommer capitaine n’est que justifié. C’est parfois difficile de trouver des gens avec de la personnalité et qui osent l’ouvrir quand il le faut. Le staff a vu qu’il était dans une dynamique positive. Depuis plusieurs mois déjà, on découvre un nouvel Aron.”

Le choix de Carl Hoefkens de nommer Aron Donnum capitaine fait l'unanimité au club. ©DHA

Les conseils d’anciens capis au nouveau

Hargneux, parfois même un peu trop, Aron Donnum n’a pas peur d’aller au front comme lorsqu’une échauffourée avait éclaté lors du match amical contre le Hertha Berlin. Désormais capitaine, le Standardman représente une institution. “Il ne doit pas se prendre la tête, conseille Noë Dussenne. Sur le terrain, il faut assurer et essayer de toujours montrer l’exemple. L’équipe doit pouvoir compter sur son capitaine dans les bons comme dans les mauvais moments.”

La saison dernière, c'est Noë Dussenne qui portait le brassard. ©BELGA

Le brassard liégeois peut parfois transcender celui qui le porte. “Mon attitude n’a pas changé car j’étais un leader naturel. Mais quand tu portes le brassard au Standard, tu ressens quelque chose de supplémentaire, se souvient Polo Mpoku. Aron va devoir rendre les autres meilleurs et prendre ses responsabilités, sur et en dehors du terrain. Il ne faut avoir peur de rien ni de personne et toujours être le premier au front.”

Ole Martin Arst, lui, se souvient de ses moments en tant que capitaine et donne un conseil à son compatriote. “Je l’ai été pendant la majeure partie de la saison lorsque Drago était blessé et cela implique beaucoup de choses. Je devais être la voix des joueurs. Même face à la presse. Je devais faire plus d’interviews, et même en français. C’est quelque chose qu’il doit apprendre le plus tôt possible.”