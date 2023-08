”Je reste confiant pour le top 6”, “on peut mettre deux ou trois buts après 30 minutes” : les réactions après Standard – Union

Fossey : C’était une rencontre compliquée, on ne s’est pas créé assez d’occasions. On a eu de l’engagement et on s’est battu, mais c’était compliqué, même à onze contre onze. L’année dernière on a aussi eu un début de saison compliqué, mais on s’est lancé après une victoire contre Charleroi. Il reste 28 matchs, je ne suis pas inquiet.

Donnum : On s’est battu, mais le match était beaucoup plus compliqué une fois qu’on était à dix. Ce n’était pas simple de se créer des occasions à onze, mais c’était encore plus dur à dix. On doit continuer à travailler et on va aller à Charleroi pour gagner. On veut gagner ce match, comme tous les autres. Je ne suis pas encore inquiet, on a disputé que deux rencontres. Les fans étaient derrière nous et nous ont poussés. Sur la phase de l’exclusion, je pense que ça n’aurait peut-être pas été une carte rouge dans d’autres rencontres.

Puertas : Le plus important aujourd’hui était de ramener les trois points et d’enchaîner avec une deuxième victoire. Quand un nouveau coach arrive, tout repart à zéro pour tout le monde, ça montre qu’on avait un vrai groupe l’année dernière et qu’on peut être important même si on avait moins de temps de jeu la saison passé. L’entraîneur a gardé le groupe comme il était et a ajouté sa touche, c’est ce qui fait la différence je pense. Ce milieu à quatre me convient très bien, je peux beaucoup courir et jouer l’avant. On a eu des grosses occasions et on aurait dû mettre le deuxième but plus vite, comme la semaine dernière.

Hoefkens : Le message que j’ai passé aux joueurs est clair pour moi : ce n’était pas nous aujourd’hui. On a eu du mal à faire les bons choix, l’Union faisait un bon pressing et on ne savait pas réagir, ils en ont donc profité. Nous n’étions pas assez méchants dans les duels et on n’est pas encore assez intelligents, on doit encore grandir là-dessus. La deuxième mi-temps était dure, mais les joueurs se sont battus, ce n’est pas un problème de mentalité. Bodart a fait un bon match ce soir. J’ai toujours peur de perdre un bon joueur, mais Arnaud est content ici et il est important pour le groupe. Je reste confiant pour le top 6 pour plusieurs raisons : je vois de bonnes choses à l’entraînement, le mercato n’est pas encore fini et nous avons un jeune groupe qui va encore grandir dans la saison. On va avoir des moments difficiles, je l’ai dit en arrivant, mais on doit savoir réagir. C’est le plus important pour moi.

Blessin : Nous avons six points maintenant, c’est très bien, car ça nous donne de la confiance pour la suite. On n’a pas été arrogants en deuxième mi-temps. On doit encore travailler sur nos problèmes, mais aussi sur les bonnes choses. On doit tout simplement encore s’améliorer.