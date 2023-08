Le même 11 pour Hoefkens, le possible retour de Lazare : voici les compos probables de Standard – Union

Jamais deux sans trois ? Les deux dernières saisons, l’Union est à chaque fois venue s’imposer à Sclessin (1-3 et 2-3). Cette année, le choc entre Liégeois et Unionistes arrive tôt dans la saison. “De toute façon, il faut jouer tout le monde. L’Union est une belle équipe qui reste sur trois années remplies de succès. Mais chez nous, avec le public, on peut faire la différence”, assure Carl Hoefkens.