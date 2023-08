Standard : les deux rendez-vous manqués de Blessin avec les Rouches avant de filer à l’Union

2021 : la clause de départ de 750 000€ fait capoter le deal

Nous sommes le 1er octobre 2021. Après deux défaites de rang, contre Anderlecht (0-1) et face à Saint-Trond (1-2), le Standard est sous pression au moment de se déplacer à Malines pour le compte de la dixième journée. En moins de 20 minutes, l’organisation liégeoise vole totalement en éclat et les Liégeois, dirigés par Mbaye Leye, en prennent trois ! À la pause, des supporters, très énervés par la situation, pénètrent sur la pelouse pour invectiver leurs joueurs.

En octobre 2021, lorsque le Standard sonde Alexander Blessin, c'est le chaos total en bord de Meuse.

Il s’agit là du chant du cygne pour Mbaye Leye et son adjoint, Patrick Asselman, qui seront virés après cette défaite. Conscients de la situation compliquée, les dirigeants liégeois n’avaient pas attendu le limogeage de Leye pour activer des pistes pour lui succéder. L’une d’entre elles menait à l’entraîneur d’Ostende, Alexander Blessin.

Mais la direction de l’époque faisait face à deux problèmes : le manque d’attractivité du club, absent de la scène européenne et en plein déclin sportif et financier, et la prolongation de contrat du coach allemand jusqu’en 2024 signée un mois auparavant. Qu’à cela ne tienne, le duo Venanzi-Grosjean prend alors contact avec le T1 ostendais. Dans les discussions, ce dernier semble intéressé par l’idée. Mais pour sortir Blessin de son contrat, il faut payer la clause libératoire de 750 000€. Ce que les Liégeois ne sont pas en mesure de faire. Après avoir sondé Bernd Storck, le Standard optera finalement pour Luka Elsner.

”Je ne suis pas un pompier”, la déclaration de Blessin qui ne passe pas

Moins de trois semaines après le flirt entre le Standard et Blessin, ce dernier accorde une interview à Sport/Foot Magazine dans laquelle il explique pourquoi il a refusé le poste en bord de Meuse. “À quoi cela sert d’aller dans un club qui a beaucoup d’ambition, mais où tu te retrouves sous le feu des critiques après deux défaites. La seule équipe qui m’intéressait était Sheffied United, car le football anglais me fascine. Sans le Brexit, il y aurait eu une chance que je franchisse cette étape.” Et le coach allemand d’aller plus loin dans ses propos par rapport à l’intérêt du Standard. “C’est un club fantastique avec des supporters enthousiastes et une bonne école de jeunes, mais le timing doit aussi être le bon. Je ne suis pas un pompier. J’ai besoin d’une préparation pour construire l’équipe comme je le veux”.

Alexander Blessin aurait déjà pu prendre le poste de T1 du Standard en 2023.

Une déclaration qui passe mal dans les bureaux de Sclessin puisque le frein à la venue de Blessin en bord de Meuse était sa clause libératoire. Trois mois plus tard, la direction liégeoise de l’époque s’étonnait de voir l’Allemand quitter les Côtiers pour rejoindre la Genoa où on attendait de lui… qu’il éteigne l’incendie et maintienne l’équipe en Serie A, ce qu’il ne parviendra pas à faire.

2023 : discussions avec Fergal Harkin

En mai dernier, le Standard est pris de court par le départ de Ronny Deila au Club de Bruges. Fergal Harkin doit se mettre en quête d’un nouveau T1 alors qu’il pensait sincèrement construire sur le long terme avec son coach et néanmoins ami. Dans un premier temps, le directeur du football liégeois ne veut pas se précipiter. Plusieurs pistes sont explorées et aucune short list n’est dressée dans un premier temps. Mais après quelques contacts, l’étau se resserre et trois noms sortent du lot : Karel Geraerts, Alexander Blessin et Carl Hoefkens.

Carl Hoefkens a finalement été le premier choix de Fergal Harkin cet été. ©JIMMY BOLCINA

Libre depuis son licenciement à la Genoa en décembre 2022, Alexander Blessin est charmé par le projet du Standard où, cette fois, il pourrait bénéficier d’une préparation complète. Il rencontre Fergal Harkin au début du mois de juin et les deux hommes échangent sur leur vision du foot. Entre-temps, Harkin voit également Geraerts, qui refuse le poste (tout comme Thorup), mais aussi Hoefkens qui lui donne la meilleure impression. Le vendredi 9 août, Fergal Harkin promet à Blessin et son agent de revenir vers eux pour une décision finale. Cette dernière tombe le lundi 12 août : “nous avons opté pour un autre candidat”, précise le club à Blessin. Le directeur sportif n’était pas convaincu que le système de jeu prôné par Blessin puisse coller à l’ADN du Standard. Quatre jours plus tard, la venue de Carl Hoefkens au Standard était officialisée et celle d’Alexander Blessin à l’Union surviendra un peu plus de deux semaines plus tard.