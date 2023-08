L'avis de l'expert : Offensivement, le Standard, c’est morne plaine

Le Standard se cherche un attaquant, et il ne sera pas de trop. Mais la perle rare devra être alimentée en bons ballons pour trouver l’ouverture. Le problème principal des Liégeois, en ce début de saison, est son manque de créativité pour amener le danger. C’est encore plus compliqué de l’amener en infériorité numérique, pendant une heure, il est vrai. Mais le souci paraît bien profond. Le trio du milieu (O’Neill-Price-Kawabe) est nouveau, il doit trouver des repères, en même temps que chacun doit élever son niveau, si c’est possible.

Ce manque de complémentarité (et de talent ?) réduit la création, qui n’est guère venue des couloirs ou via Donnum et Balikwisha, pour la demi-heure qu’il est resté sur le terrain. Si la fin de rencontre a laissé une illusion, c’était toujours insuffisant.