Standard-Union : un seul but d’écart, mais un monde de différence

Ce vendredi, ils se sont inclinés 0-1 contre les Bruxellois, signant un zéro sur six initial qu’ils n’avaient plus connu depuis 2006. On ne souhaite pas le même destin à Carl Hoefkens qu’à Johan Boksamp à l’époque et l’on sait que les Principautaires sont en pleine (re) reconstruction, mais il est impératif d’aller chercher au moins un point à Charleroi, le week-end prochain, sous peine de voir, déjà, le spectre de la crise pointer le bout du nez.

L’objectif annoncé est le Top 6 et, à travers lui, un retour en Europe. Sclessin en est loin, à l’heure actuelle. La bonne nouvelle, c’est que faire mieux que lors de ces deux premières journées ne sera pas très compliqué. Aucun but inscrit, peu d’occasions créées et de combativité : le constat est alarmant.

Balikwisha exclu

Par contre, il faudra se comporter autrement pour redresser la barre. Bokadi ne pourra plus afficher une telle nonchalance et être plus intransigeant qu’il ne l’a été avec Eckert Ayensa sur le premier but (21e). Même Vanheusden, plutôt à son affaire dans l’ensemble, était mal pris sur ce but où il ne savait pas s’il devait presser Puertas ou veiller à une éventuelle incursion dans son dos.

Ce sera une matière de travail pour Hoefkens et son staff. Mais pas la seule. On pense notamment aux phases arrêtées défensives, qui ont si souvent abouti à une occasion unioniste.

Heureusement pour les Rouches, Bodart était dans un grand jour et a sauvegardé le suspense sur des tirs de Machida (18e), Rasmussen (30e), Puertas (31e), Burgess à bout portant (32e), avant d’encore briller devant Rasmussen (38e).

William Balikwisha, lui, aura une semaine de suspension pour réfléchir à son expulsion stupide, la faute à deux jaunes pour des tacles en retard (36e).

La rencontre était déjà facile pour l’Union avant cela ; elle s’est transformée en une promenade. On force à peine le trait, au point que l’on peut reprocher aux Jaune et Bleu de ne pas avoir “tué” le match, malgré de nombreuses très belles occasions. Il y a même eu un peu de suffisance parfois, en seconde période.

Mais l’équipe de Blessin – à qui ses joueurs ont envoyé un beau message de soutien alors qu’il traverse des problèmes familiaux – signe un six sur six face à deux rivaux, supposés du moins, au Top 6. Et sans avoir encaissé. Voilà qui rassurera tous ses partisans alors que les va-et-vient du mercato suscitaient beaucoup d’interrogations. Le quatuor Vanhoutte-Lynen-Rasmussen-Puertas a encore régné en maître sur le milieu de terrain. Tout le reste découle naturellement de là, surtout lorsque la pression mise en perte de balle permet de récupérer celle-ci rapidement.