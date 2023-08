Faut-il déjà s’inquiéter pour le Standard ?

Carl Hoefkens a tout de même glissé, en conférence de presse, qu’il était déçu de ne pas être plus loin dans l’état d’avancement de son chantier estival, à savoir la construction du jeu, qui laisse largement à désirer – même à onze contre onze, l’Union est apparue supérieure. Alors, faut-il s’inquiéter pour le Standard ? Le club liégeois n’a plus connu un aussi mauvais départ depuis 2006, quand les Rouches avaient concédé deux défaites pour entamer la saison : à Lokeren puis à Charleroi (1-2). Johan Boskamp était resté deux matchs de plus, pour autant de partages (à Genk et contre Zulte Waregem), puis avait pris la porte.

L’entraîneur néerlandais, également éliminé en tour préliminaire de la Ligue des champions contre le Steaua Bucarest, avait autant payé ses commentaires sur le mercato qu’il avait permis de calmer la colère des supporters vis-à-vis de la direction de l’époque. Dix-sept ans plus tard, le décor est différent. Carl Hoefkens n’a pas de coupe d’Europe à gérer, il ne fait aucun commentaire déplacé sur le mercato et les supporters sont toujours derrière le groupe, comme ils l’ont montré après le premier match de la saison à Sclessin.

À Charleroi comme à Courtrai la saison passée

Mais personne n’est dupe. La prochaine rencontre des Rouches, à Charleroi ce dimanche, revêt déjà une importance presque capitale, un peu à l’image de ce qu’ils avaient connu la saison passée, avant un match à Courtrai. Le Standard de Ronny Deila était arrivé au stade des Éperons d’or lesté d’un 4 sur 15 qui l’obligeait à gagner. Selim Amallah avait alors sauvé la mise, sans que le contenu collectif soit brillant (0-1).

C'est peut-être en souvenir de cet après-midi de la fin août 2022 que Donnum a dit ne pas être inquiet. L’autre élément avancé par les joueurs pour expliquer la défaite avait été l’infériorité numérique, à partir de la 36e minute à la suite de l’exclusion de William Balikwisha. Mais avant cela, le niveau liégeois était tout de même trop léger, et Arnaud Bodart avait dû sortir des arrêts déterminants, à onze contre onze.

Un petit plaisantin, sur les réseaux sociaux, avait d’ailleurs ressorti un extrait d’un épisode des Héros du gazon, l’émission de la RTBF qui avait suivi l’une des pires équipes de football de Wallonie. L’extrait de la mi-temps se voulait être un parallèle imaginé de ce qui s’était dit dans le vestiaire liégeois à la mi-temps. “On n’a pris qu’un but les gars…”

Ils n’ont concédé qu’un but à la fin. Mais le milieu, par exemple, est apparu noyé. “On a perdu trop de ballons”, a admis O’Neill, aussi (trop) optimiste sur la prestation de l’équipe – “on s’est bien défendu à dix, on a montré qu’on voulait revenir” – que lucide sur sa prestation : “Je n’ai pas été bon, je dois faire mieux”.

En plus du milieu, pas au niveau, l’animation offensive a été décevante. Comme à St-Trond, les Rouches ont manqué de créativité, et les occasions ont été trop rares. Encore une fois, les joueurs sont apparus très conciliants. Donnum : “On ne pouvait pas créer plus à dix, c’était meilleur à onze.” O’Neill : “On y travaille, cela va venir.” La recherche d’un attaquant est plus que jamais d’actualité, mais Johannes Spors, le directeur sportif du groupe football de 777 Partners qui a assisté à la rencontre vendredi soir, a dû constater qu’un attaquant, aussi bon soit-il, doit être servi en bons ballons.

Il n’est pas encore temps de s’inquiéter pour le Standard, mais son objectif du top 6 aura du plomb dans l’aile en cas de défaite à Charleroi. Et l’état d’urgence sera définitivement déclaré. La dernière fois que le Standard a débuté la saison par trois défaites ? C'était il y a septante ans... Le Standard avait perdu les quatre premiers matchs (au Racing Malines, contre Charleroi, contre Liège et à l'Union).