Une bonne saison aux Young Boys, des stats en berne à Berlin : qui est Wilfried Kanga, le nouveau renfort offensif du Standard ?

Wilfried Kanga (25 ans) s'est s’engagé en faveur du Standard. Sous contrat avec le Hertha Berlin, club appartenant à 777 Partners, comme le Standard, Kanga et le club liégeois ont finalisé, ce lundi, les derniers documents pour un transfert sous la forme d’un prêt, sans option d’achat. La raison est assez simple : les deux clubs appartenant au même propriétaire, Kanga, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Berlin, pourrait rester en bord de Meuse s’il répond aux attentes liégeoises.

L’attaquant, formé au PSG et finaliste de la Youth League 2016 avec notamment Christopher Nkunku, n’a pas percé dans la capitale française, et a déjà fait la connaissance de quelques championnats. Resté en France, à Angers, après le PSG, il est passé par Kayserispor (Turquie), le Young Boys Berne (Suisse) et le Hertha Berlin la saison passée. En Allemagne, il ne s’est pas signalé par des statistiques détonantes puisqu’il n’a marqué que deux buts en vingt-trois matchs.

Souvent titularisé en début de saison (13 fois en 18 rencontres), il a été freiné par une blessure à l’orteil, puis a été moins souvent utilisé alors que Berlin luttait, en vain, pour son maintien. L’aventure allemande devait être un pas en avant après une saison correcte au Young Boys Berne. En Suisse, l’international ivoirien (2 caps) a disputé des bouts de matchs de Ligue des champions en première partie de saison, puis est devenu un titulaire plus régulier, en fin d’exercice.

En Super League, il a marqué treize buts, et quelques-uns en étant lancé dans la profondeur. Il a aussi marqué sur phases arrêtées et dans des situations où il devait finir l’action à la réception d’un centre, ce n’était pas la majorité. Présentant le profil d’un joueur qui aime prendre la profondeur, la question sera de savoir comment Carl Hoefkens fera cohabiter Kanga avec Ohio, si c’est l’idée du moins.

Kamal Sowah, une piste à suivre

Avec un attaquant qui arrive, et toujours un arrière gauche à finaliser – un poste qu’il ne faudrait pas sous-estimer tant les limites paraissent importantes à ce niveau –, le mercato du Standard est toujours en cours, et d’autres profils sont encore cherchés. Il apparaît ainsi que Kamal Sowah, peu utilisé au Club Bruges, se cherche une porte de sortie.

Le Standard suit le dossier de près, et pourrait avancer. Mais l’affaire est loin d’être réalisée, voire réalisable puisque les conditions financières seront essentielles pour boucler un éventuel transfert, sous la forme d’un prêt, au mieux. Sowah (23 ans) connaît bien Carl Hoefkens et on se rappelle que l’international ghanéen avait marqué deux buts en Ligue des champions, la saison passée, lors des succès contre Porto et l’Atlético Madrid.

Il serait un élément offensif de plus pour une équipe qui a grandement besoin de se sublimer de ce côté-là.

Kamal Sowah © 2022 Filip Lanszweert

Ce lundi, aussi, le Standard a officialisé l’arrivée de Henry Lawrence. Le jeune arrière droit (21 ans), formé à Chelsea, a signé un contrat portant sur deux saisons, et une autre en option. Dans un premier temps, il renforcera le SL16 FC, dont le championnat de Challenger Pro League reprend ce vendredi. Sera-t-il en mesure de monter chez les A dans le courant de la saison ?

Un autre élément, offensif celui-là, va être prochainement officialisé, toujours pour le SL16 FC dans un premier temps. L’ailier mexicain Jorge Ruvalcaba (22 ans) doit renforcer l’équipe de Joseph Laumann. Selon les circonstances, une incursion chez les A sera peut-être possible.

À un peu moins d’un mois de la fin du mercato, qui fermera ses portes le 6 septembre, le Standard a encore du boulot en coulisses.