Merveille Bokadi à un tournant de sa carrière au Standard : “Je préférerais le voir dans une défense à trois”

Bokadi est toujours là, avec ses qualités et ses défauts. On a encore vu les deux côtés de ce joueur apprécié par ses équipiers et par son club, contre l’Union Saint-Gilloise, vendredi. Quelques interventions solides, mais aussi quelques approximations, notamment sur le but d’Eckert Ayensa, où il lui a manqué dix centimètres et une certaine intransigeance pour dégager le centre. Cela ne l’a pas lancé idéalement dans son match et l’une ou l’autre hésitation balle au pied ont failli coûter cher. S’il a été le Rouche qui a récupéré le plus de ballons (17) et celui qui a tout simplement disputé le plus d’actions (80), d’après Wyscout, son rapport indique également douze duels perdus sur 24. Et l’impression qu’il a laissée n’était pas celle du “bon Bokadi”, comme il a pu l’être à de nombreuses reprises la saison passée, mais du joueur parfois nonchalant.

guillement Il était plus à l'aise dans une défense à trois

”Je ne le blâme pas trop pour ce but”, tempère notre consultant Alex Teklak. “C’était un ballon très compliqué à défendre. Je retiens plus la qualité du centre de Puertas et le bon mouvement d’Eckert Ayensa que l’intervention de Bokadi qui a juste une fraction de seconde de retard. Ok, peut-être qu’un Bokadi en grande forme l’aurait arrêtée. Plus globalement, il y a eu un Bokadi avant et après ses opérations aux ligaments des genoux. C’était Michel Preud’homme qui l’avait en premier fait reculer en défense centrale, à l’époque (NdlR : en janvier 2019, alors que Luyindama venait de quitter le Standard), avec une réelle réussite. Mais voilà, entre ce premier passage et aujourd’hui, il a été victime de graves blessures au genou, ce qui coûte toujours au niveau de la mobilité. Plus le fait qu’il vieillit un peu plus chaque année. Cela impacte son jeu. Vous avez moins de vitesse et il faut vous adapter en ayant un placement différent, en anticipant plus les trajectoires.”

Et puis il y a une grande nouveauté : le changement de système, vu que le Standard d’Hoefkens évolue en 4-3-3 et non plus en 3-4-3. "Il ne joue plus dans une défense à trois, maintenant”, poursuit Teklak. “Il y avait un certain confort à évoluer dans cette position de défenseur central ; où l’on est moins au marquage, où l’on est davantage en couverture de ses deux partenaires défensifs. Avec Dussenne et Laifis, ils formaient un trio qui se connaissait bien. Il a déjà joué avec Vanheusden dans le passé, mais cela reste un changement. J’ai l’impression qu’un système à trois lui convenait mieux.”

Tout a changé autour de lui

Devant Bokadi aussi, il y a eu pas mal de changements, avec les départs de Cimirot et d’Alzate. “Il manque un 'six' au milieu, un patron dans l’entrejeu. Et Bokadi souffre de cette absence. Un 'six' comme Alzate n’était pas un joueur qui taclait, mais qui filtrait le jeu, récupérait le ballon, ce qui faisait du bien à la défense. Le milieu de terrain protégeait les défenseurs centraux, pas uniquement en défendant, mais aussi en gardant davantage le ballon dans l’équipe. Tout cela influence le rendement de Bokadi, qui a moins de certitudes autour de lui que la saison passée.”

Hoefkens pourrait décider de le remonter d’un cran, car il ne faut pas oublier que Bokadi était arrivé au Standard comme médian. C’est la position que le Congolais, qui aime avancer balle au pied, préfère, mais où il n’a plus été titularisé depuis février 2022, sous Elsner. Autre option, pour Hoefkens : faire glisser le numéro 20 liégeois sur le banc, comme Deila l’avait fait en début de saison passée, en le tançant sur son manque d’implication et ne l’estimant pas assez “fit” pour être titulaire. Le jeune Ngoy se tient prêt à le remplacer, si besoin.

Des négociations de prolongation compliquées

Quoi qu’il en soit, Bokadi est à un tournant de son aventure rouche. En fin de contrat en juin 2024, il discute actuellement avec la direction d’une prolongation de bail. Mais si les négociations se passent dans un bon climat, les limites financières du club liégeois font que l’offre n’est pas au niveau de ce que le joueur et son entourage attendent. La situation avance lentement, pour ne pas dire pas du tout. Bokadi a fait l’objet d’approches d’autres clubs intéressés, mais jugées insuffisantes par le Standard. À 27 ans, c’est un moment clé dans la carrière de l’international congolais.