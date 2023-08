Les débuts réussis de Sacha Bansé au Standard

La saison passée, le médian, recruté à La Gantoise, avait déjà disputé une dizaine de matchs à Sclessin mais c’était avec le SL16 FC, en Challenger Pro League. “Ce n’était pas tout à fait la même ambiance, ni la même pression”, souriait, vendredi dernier, le joueur aux origines burkinabé, qui assurait toutefois être calme au moment de remplacer Isaac Price.

Cette entrée dans le grand monde est la récompense d’une préparation réussie pour le médian de 22 ans. En interne, les prestations ont séduit et il a été repéré parmi les meilleurs jeunes lors des matchs amicaux. Son intensité et son impact physique sont avancés comme ses premières qualités et un premier échantillon a pu être aperçu par le public liégeois qui l’avait déjà découvert lors du dernier match des Europe playoffs, à Gand, la saison passée, quand il avait, là aussi, fini la rencontre.

guillement Il avait mangé notre milieu de terrain."

”Le coach me demande d’apporter de l’intensité et de la force dans les duels”, glisse ce pur numéro 6 qui avait tapé dans l’œil de Reginal Goreux il y a un an et demi. Le responsable sportif du SL16 FC explique : “On jouait un match de qualification pour l’accès à la Challenger Pro League contre Gand et, à lui seul, Sacha avait mangé notre milieu de terrain. Quand je l’ai vu, je l’ai placé comme priorité de notre recrutement. Il a été le premier joueur qu’on a transféré pour le SL16 FC la saison passée.”

Tout n’a pas été simple et si évident pour autant pour le jeune joueur qui commence à se faire connaître, au point qu’il a été repris en sélection du Burkina Faso en juin dernier pour un match de qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations au Cap-Vert. Il n’avait pas joué une minute mais il avait pu accompagner Abdoul Tapsoba, autre international burkinabé qui a joué pour le Standard.

Passé par Westerlo et Malines pendant sa formation, Bansé a essayé de se faire une place chez les Buffalos, en vain, autant barré par la concurrence que freiné par l’une ou l’autre blessure. “C’était un peu difficile, à Gand, admet Bansé, sans trop s’épancher sur son passage gantois. L’idée, en venant au SL16 FC était de prendre du temps de jeu en Challenger Pro League (NdlR : Gand n’est pas parmi les équipes de D1A inscrites en Challenger Pro League). J’ai pu jouer trente matchs (il a marqué un but; NdlR), et j’ai, surtout, pu progresser d’un point de vue physique. Car, l’air de rien, la D1B est un peu plus physique que la D1A.”

Prolongé cet été jusqu’en juin 2026

Doté de capacités athlétiques intéressantes, Bansé espère s’imposer dans le milieu liégeois qui souffre en ce début de saison. Il reste toutefois prudent quand l’idée lui est suggérée qu’il pourrait amener de l’impact et que son action, en fin de match, avec un retour monstrueux pour contrer Lapoussin, pourrait lui permettre de marquer des points en vue des prochaines échéances. “C’est une question pour le coach”, sourit-il, en ajoutant toutefois : “Je trouve que les trois (médians titulaires O’Neill, Price et Kawabe; NdlR) ont fait ce qu’ils pouvaient. Ce ne sont pas les joueurs les plus physiques mais, techniquement, ils sont très forts.”

Reginal Goreux pointe d’ailleurs cet axe de travail pour le futur : “Il peut être meilleur dans l’enchaînement contrôle-passe pour être plus rapide encore.” L’ancien joueur du Standard loue, en revanche, une certaine qualité sur les phases arrêtées et une personnalité sans histoire. “Il est bien inscrit dans le projet, il n’a jamais discuté ou revendiqué quoi que ce soit.” Cet été, le club a d’ailleurs prolongé son contrat jusqu’en juin 2026, ce qui est le signe d’une volonté de compter sur ce jeune élément qui espère encore se montrer à Sclessin ou en déplacement. À Charleroi dès dimanche ? Il ne dira pas non à une première titularisation, dans trois jours ou plus tard.