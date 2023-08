Carl Hoefkens avant Charleroi – Standard: "Jouer pour le Standard n’est pas une fin en soi"

Avant le déplacement dans le Pays Noir, le rappel n’est pas inutile, surtout après un début de championnat manqué (0 sur 6) et de sérieux soucis dans le jeu (0 but marqué et peu d’occasions). L’entraîneur liégeois, qui a jugé que “l’Union n’a pas eu beaucoup d’occasions en dehors des phases arrêtées (sic)”, aura aussi des soucis de sélection, puisque William Balikwisha est suspendu alors que Jacob Barrett Laursen est forfait, touché au mollet.

”J’ai vu de bonnes choses avec le 4-3-3"

L'absence de l’arrière gauche pourrait être une opportunité de faire évoluer le système, pour passer à une défense à trois, mais cela ne semble pas être l’idée. “Noah (Dodeigne) a montré de bonnes choses à l’entraînement, glisse Hoefkens. L’équipe est capable de jouer dans deux systèmes différents, et j’ai déjà utilisé la défense à trois par le passé (à Bruges). Mais j’ai vu certaines bonnes choses de l’équipe en 4-3-3." Dans le même schéma, ou dans un autre, il faudra aussi compenser l’absence de Balikwisha.

Romaine Mundle, dont les montées au jeu à St-Trond et contre l’Union ont été intéressantes, pourrait revendiquer une place, pour apporter sa vitesse. Mais Cihan Canak, remis de son coup direct au pied, “a aussi faim, je le vois à l’entraînement”, précise Hoefkens, qui n’a pas tranché, mais a ouvert la porte à une titularisation de Wilfried Kanga. L’attaquant prêté par le Hertha Berlin “a fait la préparation et est prêt”, a averti le technicien, ajoutant : “Il est possible qu’il commence le match.” Que devra-t-il apporter ? “Des buts”, a rigolé Hoefkens. Comment ? “Ce sera mon travail.” Mais un conseil, au passage : “Les joueurs doivent moins réfléchir, être plus libérés. Il faut du stress, avant un match comme celui contre Charleroi, mais il doit être positif.”

La gestion de la tension sera un élément déterminant pour les Rouches, qui ont affiché, pendant la semaine, une certaine confiance. Il vaudra mieux la traduire sur la pelouse, sous peine de basculer dans la crise, pour de bon, avec des supporters qui n’afficheront pas la même mansuétude qu’après la défaite contre l’Union. À cet égard, et pour éviter toute mauvaise surprise, on rappelait en interne que le Standard est toujours sous le coup d’un match à huis clos, valable jusqu’en fin d’année, en cas d’interruption du match. Un rappel toujours utile, comme celui de Carl Hoefkens à ses joueurs sur la nécessité de sortir un vrai bon premier match cette saison…