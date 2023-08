Laursen forfait pour Charleroi – Standard

Au rayon des arrivées, le Standard a enregistré le transfert de William Kanga, prêté par le Hertha Berlin. “Il est prêt à jouer, puisqu’il a fait la préparation avec Berlin. Il est possible qu’il commence le match”, a dit Hoefkens, qui a entretenu le doute pour le remplacement de William Balikwisha, suspendu. “Romaine (Mundle) et Cihan (Canak) montrent qu’ils ont faim. Cihan n’a plus mal au pied (il avait été fort contre l’Union à la suite d’un coup direct) et il peut faire quelque chose. Ce sera un choix difficile mais je préfère ça.”

Au sujet du match à Charleroi, et de la nécessité de prendre des points, Carl Hoefkens sait que son équipe est attendue. “Je veux voir plus de danger devant le but, un meilleur comportement sur les phases arrêtées. J’ai insisté auprès des joueurs sur le bon stress qui doit les gagner avant ce genre de match.”