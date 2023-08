Passé du Standard à Charleroi, Paul Bonga Bonga est notre invité du week-end: “J’ai reçu une lettre du Standard pour me dire que c’était fini”

Son arrivée au Standard : “Ils m’ont lancé un verre d’eau à la figure, c’était mon bizutage”

Paul Bonga Bonga est arrivé au Standard en septembre 1957. Trois mois avant, il avait disputé, avec une sélection congolaise, une série de matchs amicaux en Belgique, contre Anderlecht, Charleroi, La Gantoise et le Standard.

”Après le dernier match amical, un journaliste (Isidore Closset) et un responsable du Standard m’ont proposé un transfert. Les démarches administratives, avec la fédération congolaise, ont été assez longues, mais j’ai pu finalement venir en Belgique. Ma première saison a été celle de l’adaptation. Je n’avais jamais vu la neige, et je n’ai jamais eu aussi froid de ma vie. Je me souviens d’un entraînement que je n’ai pas pu finir, tellement j’étais glacé. On a dû me ramener au vestiaire, pour me réchauffer. Je vivais dans une pension, rue Darchis. On n’était pas professionnel, donc j’ai travaillé pour les sociétés Tilquin puis Gillis Sport, qui était le fournisseur de maillots du Standard. On gagnait 1 000 francs du point, et quand le président était très content, il doublait la prime. (sourire) Pour moi, il n’y avait que le foot qui comptait, je voulais réussir.

On avait une équipe avec une bonne ambiance, et l’un ou l’autre farceur. Lors d’un de nos premiers déplacements, on frappe à la porte de ma chambre, en pleine nuit. J’ouvre, il y avait Jean Nicolay et un autre joueur. Jean m’a jeté un verre d’eau en pleine figure, sans raison, puis est parti. Vous imaginez ma surprise. Il m’a expliqué le lendemain que c’était mon bizutage. (rires) J’ai gagné trois titres de champion, mais ils ont tous la même valeur (NdlR : il a disputé 100 matchs pour le Standard). Le meilleur joueur ? Je ne regardais pas trop les autres, je me concentrais sur mon jeu, mais Roger Claesen avait quelque chose en plus. Mais si je dois mettre un ancien équipier en avant, je dirais notre gardien, Jean (Nicolay).”

L'équipe du Standard, en 1961. Au premier rang, de gauche à droite: Semmeling, Sztani, Claessen, Houf, Paeschen; au deuxième rang, de gauche à droite: Vliers, Bolsée, Bonga Bonga, Delire, Nicolay, Thellin ©

Sa deuxième place au Soulier d’or 1960: “Paul Van Himst m’a dit que je devais le gagner”

En 1960, Paul Van Himst remporte son premier Soulier d’or. Paul Bonga Bonga, deuxième, parle de discrimination.

”Je devais remporter ce Soulier d’or ! Les journalistes votaient, mais j’ai été victime de discrimination. Pour deux raisons : les journalistes ne voulaient pas qu’un Congolais gagne le trophée et puis je jouais au Standard alors que Paul, qui était le jeune Belge qui montait, jouait pour Anderlecht. Paul lui-même m’a dit que j’aurais dû remporter ce Soulier d’or.”

Sa place dans le XI de World Soccer avec Pelé et Puskas : “Je n’ai pas été mis au courant tout de suite”

World Soccer est un magazine anglais qui a publié, sous la plume d’Eric Batty, de 1960 à 1992, le onze de l’année, rassemblant les meilleurs joueurs du monde aux yeux du journaliste anglais. En 1961, Paul Bonga Bonga fait partie de cette équipe virtuelle, aux côtés de joueurs comme Pelé, Di Stefano, Gento et Puskas.

”Je n’ai pas été mis au courant directement que j’étais dans cette équipe. À l’époque, l’information n’arrivait pas aussi vite qu’aujourd’hui. Ce sont les journaux belges qui en ont parlé, et j’ai été le premier surpris de me retrouver dans cette équipe. Je ne sais pas ce qui a fait la différence pour que je sois sélectionné, mais j’étais très fier. J’aurais aimé disputer un match avec ces prestigieux équipiers. (sourire) Au Standard, on n’en a pas trop parlé, on était concentré sur le championnat. Je ne me rappelle pas avoir été mis à l’honneur en tout cas.”

Paul Bonga Bonga était dans une équipe avec quelques noms connus du football mondial. Le nom du Standard, lui, avait été écorché. ©

La demi-finale de Coupe des champions contre le Real Madrid : “J’ai fait des photos avec des gamins pendant 20 minutes”

En 1962, le Standard se qualifie pour les demi-finales de la Coupe des champions contre le Real Madrid. Le match aller a lieu en Espagne et sera disputé devant 110 000 personnes.

”Ah le Real… Si j’ai un regret, c’est d’avoir manqué une belle occasion de marquer. J’arrive face au but, je peux faire une passe sur ma gauche, mais je suis bien placé. Je frappe au but, mais ça passe au-dessus. Ce match au Real, malgré la défaite (4-0) est sans doute mon meilleur souvenir au Standard. La veille, quand on est arrivé au stade, on était impressionné. On a visité le stade, littéralement. On n’était pas tendu avant la rencontre, même si c’était impressionnant de jouer dans une telle enceinte. C’était le grand Real de Di Stefano, Puskas, Gento. Je me rappelle aussi de l’accueil, à l’hôtel. J’étais le seul joueur noir de l’équipe, et les Espagnols étaient curieux, ils se demandaient qui était ce Bonga dans l’équipe belge. J’ai fait des photos avec des gamins pendant vingt minutes.”

Son départ du Standard : “Je n’avais qu’un jour pour me trouver un nouveau club”

En 1963, le contrat de Paul Bonga Bonga n’est pas renouvelé par le Standard. Il est prévenu par courrier, à la veille de la clôture des transferts. Il descend d’un cran, pour aller à Charleroi, alors en D2.

”J’ai été très surpris de la manière dont le Standard a pris congé de moi. On venait de finir la saison et quand je suis rentré chez moi, j’ai reçu un courrier du club. J’ai été très surpris en découvrant qu’on m’annonçait que je ne serais pas conservé pour la saison suivante (NdlR : Bonga Bonga avait 30 ans et la direction voulait rajeunir l’effectif). On arrivait à la fin de la période des transferts, je n’avais qu’un jour pour me trouver un nouveau club. Par une connaissance, qui a joué les intermédiaires, j’ai pu m’engager avec Charleroi. Avec le temps, je n’ai pas nourri de rancune particulière vis-à-vis du Standard. J’ai été surpris et déçu qu’on ne me parle pas directement, pour m’expliquer la décision, mais je reste un supporter du Standard (il a d’ailleurs une loge, à son nom, à Sclessin).”

Paul Bonga Bonga lors d'un match de Charleroi, en D2. ©

Son passage à Charleroi : “Bertoncello, un petit gros qui jouait drôlement bien”

Paul Bonga Bonga a été un des premiers joueurs du Standard à faire le trajet directement vers Charleroi. Dans le Pays Noir, il va participer à la montée du Sporting en D1, en 1966.

"Je pense que Charleroi a été content de voir arriver un joueur du Standard, je n’ai senti aucune animosité parce que je venais de Liège. J’ai passé de bonnes années au Sporting, et forcément le test-match contre Waterschei, pour la montée en D1, ça a été quelque chose. Le match avait lieu à l’Union, le stade était plein à craquer. Après le match, c’était la joie partout, vous imaginez bien. Le Sporting revenait en D1. Lors de ma première saison, j’ai joué avec le jeune (Georget) Bertoncello. Il était un peu gros, mais qu’est-ce qu’il jouait drôlement bien. Un bon ailier, techniquement doué (NdlR : Bertoncello a quitté Charleroi en 1964, pour le FC Liège. Il est revenu à Charleroi en 1967).”

”Je n’ai pas souffert du racisme”

Le sujet du racisme dans le football est plus souvent traité, et les prises de conscience un peu plus importantes, même s’il reste encore un travail important à effectuer. Au Standard, Paul Bonga Bonga était surnommé Blanchette, un surnom qui serait inimaginable aujourd’hui.

À l’époque, le médian congolais ne le prenait pas de mauvaise part. “Je ne savais pas pourquoi il me surnommait ainsi, je n’y faisais pas trop attention.” Plus globalement, il assure : “Je n’ai pas souffert du racisme quand j’étais joueur, au sens des insultes.” Il ajoute toutefois : “Vous savez, les gamins, peut-être envoyés par leurs parents, venaient nous voir, et ils nous frottaient la peau pour savoir si c’était blanc en dessous. C’était de l’ignorance, ou de la curiosité. Mon ancien équipier, Mokuna, a, lui, souffert de racisme à Gand. Les gens le traitaient de macaque.”

Bonga Bonga et Mokuna ont été les premiers joueurs africains à évoluer en Belgique. A-t-il pris conscience de ce côté précurseur ? “Pas du tout, rigole-t-il. Tout ce qui m’intéressait, c’était de jouer. Avec le temps, et le recul, cela reste une fierté d’avoir été un des premiers joueurs africains, et d’avoir eu un bon rendement, de ne pas avoir eu de problème.”

Il a joué jusqu’à 70 ans avec des amis

Après sa carrière de joueur, qu’il a terminée à Tubize, où il a été joueur-entraîneur jusqu’au début des années 70, Paul Bonga Bonga est retourné au Congo. Le football n’a jamais été loin de ses occupations, puisqu’il a été directeur technique de la fédération de football congolaise, notamment.

Très tard, il a encore joué au foot pour le plaisir, alors qu’il approchait les 70 ans. “On se réunissait le dimanche matin, avec des amis, et on jouait une heure. Ensuite, on allait manger un bout. J’ai joué jusqu’à mes 70 ans, pour le plaisir.” En 2004, Bonga Bonga, qui n’a jamais été international congolais, est revenu s’installer en Belgique, en région bruxelloise.

Toujours supporter du Standard, il suit l’évolution du club avec une pointe de tristesse en ce début de saison – “comment est-ce possible de se retrouver dans cette situation ?” – et il lui arrive de s’emporter devant la télévision. “Il frappe sur la table, rigole son épouse. Je lui dis : fais attention à ma table, si tu la casses, ce n’est pas le Standard qui va la payer.”