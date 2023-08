Pourquoi Romaine Mundle a privilégié le Standard : “J’ai été impressionné par l’ambiance”

L’ailier offensif anglais, formé à Tottenham, qu’il a rejoint à 5 ans, semble prêt pour la bagarre, comme il l’a indiqué ce vendredi en conférence de presse. En raison de la suspension de William Balikwisha, une place est à prendre, et Mundle, lors des fins de match qu’il a disputées, à St-Trond et contre l’Union, a offert quelques séquences intéressantes.

”Le coach m’a dit de me tenir prêt”, a glissé le Londonien, au ton assuré pour un jeune de 20 ans dont c’est la première expérience à l’étranger. “Il était temps, pour moi, de partir, pour me développer physiquement et mentalement.”

À Tottenham, il a été, au mieux, sur le banc, et n’a pu jouer qu’avec les Espoirs (24 matchs, 7 buts et 5 passes décisives la saison passée en Premier League 2). Au Standard, il espère apporter “ma vitesse, mon jeu en un contre un et la recherche de l’espace”.

”Il était temps pour moi de me développer”

Étonné par l’intensité physique proposée par le championnat belge, Mundle sait qu’il lui faudra un temps d’adaptation, mais il veut déjà se montrer. Le faire à Charleroi, ce dimanche (18h30), dans un match déjà important, serait une manière accélérée d’évoluer. “Je sais ce que peut représenter ce genre de match, j’ai connu ça à Londres (avec les derbies). On sent que c’est monté d’un cran à l’entraînement, pendant la semaine.”

Novice, mais pas inquiet du début de saison rouche, l’ailier ne regrette pas son choix d’avoir opté pour le Standard, alors qu’Anderlecht était aussi intéressé. “J’étais venu voir un match à Sclessin, contre Westerlo, et j’ai été impressionné par l’ambiance, c’est aussi pour cette raison que j’ai opté pour le Standard.”

Il faut espérer pour lui qu’il ne découvrira pas l’autre face de Sclessin, quand cela tangue pour les joueurs. Interrogé sur ses envies futures, et l’éventualité de retourner, pour de vrai, en Premier League, Mundle préfère temporiser : “Je me concentre sur le présent, on verra plus tard.” Il est prêt pour la bagarre avec le Standard, au moins.