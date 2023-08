”Si une équipe devait s’imposer, c’est Charleroi” : les réactions après Charleroi – Standard

Zinho Vanheusden : “On sait qu’il y a de la tension dans un derby, c’était à nous de répondre présent et on l’a fait. On a subi, mais ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions à part la latte de Mbenza. Après les deux premiers matchs, il était important d’envoyer un message : la mentalité prime toujours quand on joue pour le Standard. On doit continuer à travailler avant d’accueillir le Cercle.”

Adem Zorgane : “On est évidemment déçu. On a bien joué en première mi-temps avec beaucoup de situations de but, mais on concède un but sur une contre-attaque. C’est une erreur individuelle qui nous coûte cher. On a poussé en seconde période et on inscrit ce penalty. On sait qu’un derby est toujours tendu, on devra être plus calme dans les prochains matchs, pas comme en fin de match.”

Damien Marcq : “On voulait mettre de l’intensité, ce qui avait manqué la semaine dernière, pour qu’ils abusent des longs ballons. On encaisse ce but donc ça n’a pas tourné en notre faveur, mais on a réagi, c’est ce qui fait notre force. On manque encore d’automatismes, d’efficacité et d’intensité. On a bien bossé cette semaine et je pense que ça s’est vu. Depuis ma blessure j’avais ce derby en tête pour mon retour. J’étais très fatigué sur la fin et j’ai même eu des crampes. On aurait aimé prendre les trois points donc on est forcément déçu.”

Isaac Mbenza : “Ma frappe sur la latte ? C’est un petit détail qui aurait pu tout changer, mais c’est comme ça, c’est le football. On a eu un non-match la semaine dernière, on se devait d’avoir une réaction pour nous, mais surtout pour les supporters. On ne pouvait pas rendre la même copie, surtout dans un match comme celui-là. On avait quelques problèmes dans les derniers mètres, c’est un manque d’automatismes. C’est frustrant, car on combine bien, mais ça manque de justesse dans le dernier geste.”

Carl Hoefkens : “On savait que ça serait un match difficile, un derby est toujours comme ça. Ils n’ont pas vraiment été dangereux sauf sur les phases arrêtées. On marque sur un contre, mais c’était un match fermé, c’est logique qu’on marque comme ça. En deuxième mi-temps, Charleroi a encore poussé, mais il n’était de nouveau pas vraiment dangereux. Après ils reçoivent un pénalty, ce qui est incroyable selon moi. Quand tu concèdes un péno comme ça en fin de match, c’est frustrant. Le plus important était la combativité, ce qu’ils ont bien fait pendant 90 minutes. Ce n’est pas encore assez dans le jeu, mais je suis quand même content du comportement de mes joueurs.”

Felice Mazzu : “On a joué très haut la première demi-heure et en deuxième mi-temps. Humblement, si une équipe devait s’imposer ce soir, c’est Charleroi. On a ce pénalty, mais ça fait partie du jeu. Contre Louvain on perd deux points pour un pénalty inexistant. Je tiens à féliciter mes joueurs pour leur engagement. S’il faut retenir un point négatif, c’est le manque de présence dans le rectangle adverse. On doit aussi se créer plus d’occasions quand on domine comme on l’a fait. Ce problème est plutôt un manque de temps et d’automatisme qu’un manque de qualité. Si on veut rester positif, les joueurs ont tout donné et ont proposé un bon jeu offensif.”