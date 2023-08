Carl Hoefkens sur la phase du penalty : “C’est incompréhensible que les gens à Tubize ne disent rien”

Zinho Vanheusden, tout aussi frustré, regrettait la décision de M. Laforge, qu’il avait revue dans le vestiaire. “Nathan est poussé dans le dos, et il est en déséquilibre, au départ de la phase. C’est normal qu’il essaie de se rattraper. Ok, il tire le maillot, mais il faut voir le début de la phase.” Le défenseur liégeois aurait-il pu mieux anticiper, ou mieux se placer ? “Mais il est poussé, insiste Vanheusden. Ce n’est pas simple de se récupérer après, quand tu es en l’air et que tu es bousculé.”

Exclu sévèrement, mais selon les principes édictés par le tableau des sanctions, dans ce genre de cas, Vanheusden glissait encore : “C’est la deuxième semaine que cela arrive. L’exclusion de William (Balikwisha) était sévère, et maintenant ça. Mais bon, c’est le Standard, on sait que c’est comme ça avec nous.” Le refrain est connu, et si tout est discutable, les Liégeois sont rentrés très frustrés à Liège.

guillement C'est très dur, surtout la carte rouge

Pour sa première titularisation pour le compte du Standard, Wilfried Kanga a pu expérimenter la frustration de l’arbitrage. Son avis sur la phase était basé sur l’explication que lui avait donnée Nathan Ngoy après la rencontre. “Il m’a dit qu’il y a une faute sur lui avant, c’est très dur, surtout la carte rouge, car il a fait un très bon match jusque-là.” Un sentiment partagé par Vanheusden, qui disait : “Nathan est un futur grand, j’espère au moins qu’il ne sera pas trop sévèrement puni (NdlR : la proposition de suspension sera connue en début de semaine).”

Longtemps blessé la saison passée, il avait en effet réalisé un bon match dans l’ensemble, sérieux comme il l’avait été en début de saison passée. L’exclusion le privera du prochain match, mais il reviendra, certainement.

Une autre phase a fait parler (un peu), après le match : l’exclusion de Marco, pour une faute méchante sur Vanheusden, qui portait les stigmates de l’intervention sur sa cheville, ouverte. Le défenseur liégeois ne voulait pas citer le nom du capitaine carolo, mais il a pris le temps de glisser, tout de même : “Je ne comprends pas pourquoi il fait ça.”