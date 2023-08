L’avis de l’expert, après Charleroi – Standard : un changement de système, pas encore un changement profond

Il avait volontairement insisté sur le bon point, pour mieux changer, et revenir à une défense à trois. L’idée était d’apporter un peu plus de créativité, avec Fossey et Donnum à nouveau sur les flancs, ainsi qu’un duo Kanga-Dragus pour combiner ou trouver les espaces. Ils l’ont bien fait une fois, et cela a rapporté un but. Ils l’ont fait à d’autres moments, et cela a été moins abouti.

De manière générale, le Standard a peu exploité le changement, pour amener une vraie touche de créativité. Le plan de jeu reste peu lisible, et il a au moins cet avantage qu’il offre une certaine sécurité défensive (sauf sur phases arrêtées, où cela reste tout de même un sérieux point de travail). Il faudra attendre pour un changement plus profond et une autre animation. À Courtrai la saison passée, Ronny Deila avait obtenu les trois points lorsqu'il avait avait changé. Cette fois, le Standard se contentera d'un point, c'est déjà ça...