Zinho Vanheusden après le nul du Standard à Charleroi : “On devait envoyer un message”

Outre le penalty accordé à Charleroi, un autre élément a modifié la nature d’une rencontre que Charleroi avait mieux débutée. “On a trop reculé en deuxième période”, jugeait Vanheusden, rejoint par Kanga : “On n’a pas assez conservé le ballon haut, on devait faire tourner, jouer sur nos qualités, pour les faire courir.” Mais les Rouches ont été rattrapés par leur manque d’expérience, ou leur manque de sérénité, dans un début de saison laborieux.

La défense à trois, un mieux

Au rayon des bonnes nouvelles, il y eut le bon comportement du trio défensif. “On avait bien travaillé cela en semaine, disait Vanheusden. On connaît Boka, un des meilleurs défenseurs centraux du championnat, je m’entends bien avec lui. Et Nathan est un futur bon.” Le bémol, déjà avancé par Carl Hoefkens en fin de semaine passée : la gestion des phases arrêtées défensives. “Mais quand tu prends quinze corners, ce n’est pas facile de bien défendre à chaque fois”, répondait Vanheusden. Il est aussi possible de moins subir les phases arrêtées, aussi. Le défenseur disait toutefois : “On n’a pas pris de but sur une phase arrêtée.” Vrai.

Le travail ne manquera pas pendant la semaine, mais les Liégeois, malgré la frustration, ont pris leur premier point de la saison. “On va encore travailler, et je suis persuadé que nos qualités vont sortir”, disait Kanga, qui s’est entraîné trois avec ses nouveaux équipiers avant d’être titularisé. La réception du Cercle Bruges, samedi, sera un moment à ne pas manquer.