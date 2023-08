Wilfried Kanga convaincu par le projet du Standard: "Le Hertha voulait que je reste, mais je voulais partir"

Son dernier match disputé dans son intégralité ou presque remonte en effet à la fin avril, avec le Hertha Berlin, un club qui l'a prêté en début de semaine passée. Un club, surtout, qui appartient à la galaxie 777 Partners. L'attaquant a-t-il été poussé dans les bras du Standard? "Non, non, assure-t-il. Le Hertha voulait que je reste, mais moi je voulais partir. J'avais plusieurs possibilités, mais dès que le Standard s'est présenté, j'y ai vu un beau projet pour ma carrière."

guillement Je sais pourquoi on m'a fait venir, je suis prêt à relever le défi

Qu'est-ce qui a fait la différence, entre le Standard et les autres points de chute éventuels? "J'ai eu une discussion avec le directeur sportif (Fergal Harkin), avec le coach (Carl Hoefkens), avec Yaya (Touré, l'adjoint), et j'ai compris dans le discours qu'ils me voulaient vraiment, que je pouvais apporter quelque chose de spécial." Carl Hoefkens avait expliqué ses attentes, vendredi passé, avant le match à Charleroi: "Il va nous apporter son expérience (NdlR: Kanga a 25 ans et a transité par quatre championnats différents, France, Turquie, Suisse et Allemagne) et des buts."

La recherche d'un attaquant décisif est une quête liégeoise depuis plusieurs saisons, qui pourrait faire peser une pression supplémentaire sur le joueur formé au PSG. Mais il s'en accommode: "Je sais pourquoi on m'a fait venir, je suis prêt à relever ce défi." Dimanche, à Charleroi, il a pu combiner avec Dragus, et il a vu les prémices d'une éventuelle future collaboration fructueuse. Mais l'attaquant roumain était encore sur le départ il y a dix jours. La formation du duo changera-t-elle la donne? Kanga, lui, est convaincu que "le système employé (3-5-2) est bon pour nous" et "qu'avec un peu plus de confiance, il y aura une meilleure fluidité dans les mouvements".