Pourquoi le mercato (payant) du Standard est (toujours) à l’arrêt

Au Standard, le constat du moment n’est pas franchement le plus réjouissant. Au cours des trois premières rencontres de championnat, les Rouches ont perdu deux matchs, perdu deux points dans les arrêts de jeu à Charleroi (1-1) et ils n’ont marqué qu’un but.

Les nouveaux joueurs, débarqués pour la plupart au début de la préparation (Zinho Vanheusden, Isaac Price, Aiden O’Neill, Hayao Kawabe et Romaine Mundle), connaissent des fortunes diverses, et le dernier arrivé en date, Wilfried Kanga, prêté par le Hertha Berlin, club appartenant à 777 Partners, n’a pas une semaine commune dans les jambes, mais déjà une passe décisive.

Des renforts qui peinent à se montrer

Une interrogation a pointé au fil des 270 premières minutes sur la qualité du noyau. Si Vanheusden assure son rôle de patron de la défense, tout en veillant à ne pas fragiliser son corps, O’Neill semble avoir du mal à se mettre au niveau et Kawabe, pour un joueur d’expérience (27 ans), est assez discret dans un secteur, le milieu, où il doit se montrer.

Price, pas bien costaud mais qui semble avoir des qualités techniques intéressantes, mérite un peu de temps pour voir ce qu’il peut apporter alors que Mundle n’est pas encore jugé prêt pour débuter une rencontre – trois montées au jeu.

Dans le cas des deux jeunes Anglais, cela ressemble d’ailleurs à un investissement pour le futur, qui a fait naître cette autre question, ces derniers jours : pourquoi le club va-t-il chercher des joueurs de 19 ans (Price) ou 20 ans (Mundle) à l’étranger alors qu’il a une Académie à sa disposition ? Peut-être parce que le niveau au sein du SL16 FC n’est pas jugé assez bon par la direction sportive pour franchir le pas vers les A.

Kawabe, seul transfert payant, un effort de 4 millions la saison passée

Dans sa quête de renforts, le directeur sportif Fergal Harkin a voulu avancer assez vite, car c’est quasiment une demi-équipe qui s’en est allée au terme de la saison passée : Noë Dussenne et Gojko Cimirot étaient en fin de contrat ; Philip Zinckernagel, Steven Alzate et Filippo Melegoni arrivaient en fin de prêt.

Mais la marge de manœuvre du directeur sportif irlandais reste mince, car les finances ne permettent pas de dépenser tant et plus. Pour plusieurs raisons. La première, la plus évidente, est que le Standard est dans le rouge, et doit équilibrer ses comptes. Tous les moyens sont bons pour faire de bonnes affaires, et c’est dans cette logique que Price, Mundle et O’Neill sont arrivés libres et que Vanheusden et Kanga sont arrivés en prêt. Seul Kawabe a été acheté (1,5 million €).

Cafaro, le seul apport…

La saison passée, l’effort du mercato estival avait été plus fourni (environ 4 millions €), et la dernière ligne droite avait ressemblé à la foire aux bons plans (arrivées Zinckernagel, Alzate et Fossey le dernier jour)…et aux moins bons (les arrivées de Stipe Perica et Osher Davida avaient été annoncées fin août).

Mathieu Cafaro, prêté à St-Etienne la saison passée, est le seul joueur à avoir rapporté de l'argent, à la suite de la levée d'option de prêt, en juin dernier. ©Belga

Un scénario identique pourrait-il se présenter dans les prochaines semaines, pour voir du sang neuf arriver à Sclessin ? C’est plus délicat, puisque le noyau est déjà fourni (six arrivées pour rappel…) et qu’il va falloir provoquer quelques départs pour libérer de la place. Carl Hoefkens, vendredi passé en conférence de presse, ne cachait pas son envie de voir arriver des éléments d’expérience, capables d’apporter un peu plus de concurrence.

Mais il faut donc des départs, et à ce jour les propositions ne se multiplient pas, même pour des joueurs confirmés comme Arnaud Bodart ou William Balikwisha, les deux joueurs susceptibles de rapporter un peu d’argent, avec, peut-être, Aron Donnum et Marlon Fossey. Cet été, d’ailleurs, le seul transfert qui a rapporté de l’argent est… Mathieu Cafaro dont l’option du prêt à St-Etienne a été levée contre 500 000 €. L’autre apport d’argent a été le “transfert” de Ronny Deila au Club Bruges, qui s’est acquitté de la clause de 2 millions € pour libérer l’entraîneur norvégien de ses obligations.

Un capital joueurs qui ne rapporte pas

Pour le reste, le capital joueurs ne rapporte pas, et cela pose problème pour un club qui doit s’autofinancer, selon la volonté de 777 Partners, le multipropriétaire, capable de dépenser des sommes conséquentes dans ses autres clubs (voir par ailleurs).

La direction liégeoise cherche et mandate donc des agents pour trouver des portes de sortie aux éléments qui n’ont plus d’avenir en bord de Meuse : Perica, bien qu’en période de revalidation en ce moment, et Davida sont parmi les joueurs concernés, mais cela ne bouge pas. Renaud Emond, qui n’était pas sur le banc à Charleroi et a vu arriver Kanga dernièrement, pourrait aussi se positionner ou être invité à aller voir ailleurs, mais il lui reste une année de contrat. Il pourrait aussi aller au bout de son bail, et partir gratuitement en juin prochain.

A l'image de Kostas Laifis, dont le dossier traîne, les départs sont attendus. Mais rien ne bouge... ©PCR

La situation de Kostas Laifis, elle, est toujours aussi étrange. Le défenseur chypriote est sous contrat jusqu’en juin 2024, mais il n’est plus repris. Il a manifesté sa volonté de quitter le club, il ne cache pas ses envies de départ, mais le dossier est à l’arrêt. Dans une moindre mesure, Joachim Van Damme est aussi un joueur qui doit quitter le Standard, mais cela ne se bouscule pas. La situation de Denis Dragus, elle, est une inconnue. Il était sur le départ il y a une quinzaine de jours, il était titulaire à Charleroi. Va-t-il finalement rester ?

777 Partners rechigne à payer

Quoi qu’il en soit, le Standard doit se libérer de quelques joueurs pour convaincre 777 Partners d’ouvrir à nouveau les cordons de la bourse. Le propriétaire américain fait attention à la dépense, et il veut avant tout un retour sur investissement. Ces dernières semaines, en coulisses, il se disait d’ailleurs que la société basée à Miami épluchait les comptes pour s’éviter quelques dépenses supplémentaires auprès de fournisseurs, voire que des pécules de vacances avaient été honorés avec un mois de retard à certains employés au terme de la saison passée, ce qui n’est pas franchement le signal le plus rassurant.

Dans un contexte économique tendu – pas de rentrées via la Coupe d’Europe ou les playoffs 1 -, des finances à la limite et un actionnaire qui regarde plus à ce qu’il a dans son portefeuille qu’à l’ouvrir, les trois dernières semaines du mercato liégeois s’annoncent animées… ou pas. Cela dépendra pour partie des départs, dans les trois prochaines semaines, alors que l’objectif de Harkin, pendant le stage de préparation, et alors que cinq nouveaux joueurs étaient arrivés, était, à la mi-juillet : “On veut se renforcer dans chaque ligne.” Un attaquant est arrivé, depuis.

Pendant ce temps, Radja à Vasco de Gama ?

Les clubs de la galaxie 777 Partners sont-ils soumis au même train de vie que le Standard ? Ces derniers jours, Vasco de Gama a en tout cas animé la rubrique des transferts. Le club brésilien a annoncé l’arrivée de Dimitri Payet, libéré de son contrat à Marseille, et qui a signé un contrat de deux ans. Les médias brésiliens annoncent également des discussions avec Radja Nainggolan, sans contrat depuis son départ de SPAL.

Les deux médians, la trentaine avancée (36 ans pour Payet, 35 pour Nainggolan), ne sont pas des éléments pour le futur, alors que c’est souvent un argument avancé par 777 Partners pour justifier un achat. S’il arrive libre, Payet représentera en effet un coût salarial estimé à 1 million €, selon L’Équipe. Le club de Rio, avant-dernier après dix-huit journées – le championnat a repris mi-avril – a presque dépensé 20 millions € pour sauver ce qui peut encore l’être. Côté départs, il n’en a enregistré qu’un, mais un gros : Andrey Santos a été vendu en début d’année 12,5 millions à Chelsea. Prêté pour le début du championnat brésilien, il a débuté la saison avec les Londoniens – il était sur le banc contre Liverpool.

Au Genoa, le retour en Serie A a justifié des investissements, et ce sont plus de 25 millions € qui ont été dépensés pour obtenir six arrivées payantes, et l’équivalent, sous la forme de prêt (3) et de transfert libre (3). La moitié de l’investissement a été portée sur Mateo Retegui, international italien arrivé du Tigre (Argentine), alors que le jeune défenseur belge Koni De Winter a été prêté par le Juventus. Le départ de Luca Lipani à Sassuolo, pour 8 millions €, a été la plus importante vente du club de Gênes.

Le Hertha Berlin, lui, a plus reçu qu’il n’a dépensé. Mais il est descendu en D2 allemande. Le club de la capitale a perçu un peu plus de 20 millions €, grâce notamment aux départs de Christensen (6 millions, Fiorentina), Ngankam (4, Francfort), Alderete (4, Getafe) et Tousart (2,8, Union Berlin). Des dossiers sont encore ouverts, à l’image de Dodi Lukebakio, qui devrait rapporter encore un peu plus d’argent.

Côté arrivées, la dépense a été minime (3,6 millions), et les joueurs libres de tout contrat ont été privilégiés (6 arrivées), à l’image de Smail Prevljak (ex-Eupen) et Toni Leistner (ex-St-Trond).