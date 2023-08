Pourquoi Dragus reste un plus pour le Standard… et ne doit pas quitter le club liégeois cet été

À lire aussi

Mais malgré l’accord existant entre les clubs pour un transfert d’environ deux millions d’euros (une somme dont le Standard avait bien besoin pour que son mercato entrant reparte de l’avant), le deal ne s’est pas fait. Parce que Coventry avait une autre piste sous le coude et parce que Dragus n’a pas souhaité partir dans le but de s’imposer au Standard.

Si ce départ avorté du numéro 7 liégeois a divisé une partie du public, qui lui reproche son manque de constance dans les performances et une incapacité à atteindre le potentiel que tout le monde voit en lui, le Roumain a prouvé face à Charleroi qu’il était encore capable d’apporter pas mal de choses au Standard, même s’il se trouve dans sa dernière année de contrat (avec une option supplémentaire d’un an). Le voir rester serait d’ailleurs profitable à plusieurs égards. Voici pourquoi.

Parce qu’il est efficace

Auteur du premier but de la saison liégeoise à Charleroi, Denis Dragus a rappelé à tout le monde qu’il possédait une qualité très recherchée dans le secteur offensif liégeois : l’efficacité.

Avant son prêt à Genoa lors du mercato hivernal la saison passée, le Roumain était le Rouche le plus efficace (quatre buts) derrière Philip Zinckernagel (sept buts). Et lors de l’exercice 2021-2022, c’est lui qui avait terminé la saison comme meilleur buteur, avec six réalisations. Le tout sans être un titulaire à part entière puisque le joueur a souvent fait la navette entre le banc et le terrain parce qu’il manquait de régularité. Mais son sens du but n’est pas une nouveauté.

Parce que Carl Hoefkens l’apprécie

Nombreux sont les coaches qui se sont cassé les dents sur le talent de Dragus. De Michel Preud’homme à Ronny Deila en passant par Philippe Montanier, Mbaye Leye et Luka Elsner, aucun entraîneur rouche n’est parvenu à sortir le maximum du potentiel du Roumain. Tous ont eu la même conclusion à son égard : il est l’un des meilleurs joueurs de l’effectif rouche mais il manque de constance pour être une valeur sûre.

Pour un entraîneur, Dragus est un des joueurs les plus frustrants à avoir sous ses ordres. Il peut inscrire un doublé de classe quasi mondiale un samedi et être totalement transparent le week-end suivant. Dans tous les cas, le Roumain a besoin de se sentir apprécié, presque couvé, pour être performant.

Carl Hoekfens semble l’avoir compris. Son accolade chaleureuse avec Dragus après l’ouverture du score à Charleroi laisse comprendre que la relation entre les deux hommes est excellente et que le coach rouche croit en son joueur. Les paroles d’Hoefkens à l’égard du Roumain vont dans le même sens.

”Je suis satisfait de sa mentalité. Je suis très content de lui et j’ai beaucoup apprécié la préparation de Denis”, ne cachait pas le T1 avant la reprise. Il a joint les actes à la parole en faisant monter Dragus au jeu deux fois lors des deux premières rencontres de Pro League (à Saint-Trond, face à l’Union) avant de lui offrir sa première titularisation contre Charleroi. Couronnée par un but.

Parce qu’il possède un profil unique et complémentaire avec les autres attaquants

En une action au Mambourg, les supporters ont vécu une émotion qu’ils n’avaient plus ressentie depuis un moment : celle de célébrer un but qui est le fruit d’une combinaison entre deux attaquants. La conservation du ballon puis la passe de Kanga pour Dragus ont rappelé à certains les souvenirs d’une époque où Batshuayi et Ezekiel, dans un autre style, formaient une paire qui faisait mal à la Belgique entière.

Si on n’en est pas encore là, puisque Kanga et Dragus ne se sont échangés… qu’un seul ballon durant 90 minutes à Charleroi, l’association entre les deux hommes semble prometteuse. “Dès les premières séances d’entraînement, on se trouvait bien”, expliquait d’ailleurs l’Ivoirien dimanche.

On devrait revoir le duo à l’œuvre samedi face au Cercle mais Dragus a également une autre caractéristique intéressante : celle d’avoir un profil complémentaire avec les autres attaquants du noyau (Ohio, Emond et même Perica). Un atout non négligeable, surtout en 3-5-2.

Parce que sa carrière se joue maintenant

À 24 ans, Denis Dragus n’est plus un gamin prometteur. Si sa paternité l’a fait devenir un homme en dehors du terrain, cela doit désormais également s’accompagner d’une maturité sur le terrain. Avec le talent qui est le sien, il est temps que le Roumain atteigne la régularité et donne un véritable coup de boost à sa carrière, en club comme en équipe nationale, où les attentes sont grandes.

Ses prêts ratés à Crotone en 2020 puis à Genoa en 2023 sont la preuve du palier qu’il doit encore franchir. Et l’environnement dans lequel il est le plus à même de le faire, c’est dans le club qu’il connaît le mieux : le Standard.