Aron Donnum affiche sa confiance avant Standard – Cercle Bruges : “Les gens de l’extérieur sont plus stressés que nous”

”Les gens oublient où on était la saison passée, à cette période”

Deux défaites, un partage. Le Standard vit un début de saison laborieux. À Charleroi, les Rouches ont failli gagner, mais failli seulement. “Mais ce match a permis de faire un pas en avant”, analyse Donnum.

Un pas en avant qu’il faudra concrétiser contre le Cercle Bruges, ce samedi (16h). À la question : “Est-il temps de gagner ?”, le médian norvégien a répondu : “J’ai l’impression que ce sont plutôt les gens de l’extérieur qui stressent plus que nous. Il ne faut pas seulement regarder le classement, il faut aussi regarder ce qu’on propose dans le jeu.” Conscient qu’il faut en faire plus, notamment dans la production offensive, le Norvégien veut voir le verre à moitié plein.

Relancé sur l’absence de stress dans l’équipe après un début raté, Donnum a répondu : “Il reste 27 matchs (en phase régulière). Si tu stresses, tu ne fais pas bien les choses. Les gens ont tendance à oublier où on était la saison passée.” Après cinq matchs, le Standard avançait un bilan de 4 points pris sur 15.

Mais n’y avait-il pas plus de qualités la saison passée ? Le milieu, par exemple, a du mal à trouver ses marques. “Combien de joueurs reste-t-il de la saison passée, dans l’équipe de départ ? Quatre, cinq ? (NdlR : Bodart, Bokadi, Fossey et Donnum ont débuté les trois premiers matchs). On a des nouveaux joueurs, un nouveau coach, on doit trouver la bonne alchimie, ça prendra du temps.” Pas trop, quand même…

Donnum glisse : “Si on gagne les trois prochains matchs, plus personne ne sera stressé.” Les trois prochaines rencontres auront lieu contre le Cercle Bruges, à Courtrai puis contre le RWDM. Le genre de rendez-vous où le 9 sur 9 ne serait pas de trop. Mais le Standard est-il capable de gagner trois matchs de suite ? “Oui”, assure le capitaine.

”On est plus en confiance dans ce système”

À Charleroi, Carl Hoefkens est revenu aux bases de la saison passée, en repassant au 3-5-2. Donnum a bien glissé qu’il se sentait à l’aise dans les deux systèmes, et que le manque de temps n’a pas aidé à trouver les marques avec le 4-3-3. Mais il a tout de même admis : “On connaît mieux ce système à trois défenseurs, on a plus de confiance et la relation technique est meilleure. On doit en faire plus, pour apporter plus de créativité, mais on a vu de bonnes choses, déjà.”

Sur un plan individuel, Donnum a montré de meilleures choses quand il a pu arpenter le flanc gauche, la saison passée. Cette saison, le changement n’a pas (encore) été marquant dans les chiffres (il a donné plus de passes dimanche que lors des deux premières rencontres, mais il avait tenté plus de dribbles contre l’Union), mais il glissait tout de même : “Les ailiers, on aime bien se projeter.”

Aron Donnum avec Carl Hoefkens, lors du match amical contre le Hertha Berlin.

A-t-il parlé avec Hoefkens, durant la semaine avant le match à Charleroi, pour envisager le changement de système ? “On a des discussions ouvertes avec le coach, et avec tout le monde, assure Donnum. C’était une bonne idée de changer.” Et une manière, pour Hoefkens, de montrer qu’il n’est pas fermé à l’adaptation.

”Je ne pense pas que je peux plus parler avec les arbitres”

Nouveau capitaine du Standard, Donnum apprécie la fonction. “C’est une nouvelle chose pour moi, et je dois faire attention avant le coup d’envoi avec le protocole”, sourit le Norvégien, qui ajoute : “J’ai envie que tout se passe bien, pour tout le monde, et j’essaie que ce soit le cas.”

Investi, Donnum n’en a pas perdu son sens de la communication, en interne ou avec les arbitres. “Je parle autant que la saison passée, auprès de mes équipiers, cela n’a pas changé.” Et avec les arbitres ? “Je ne pense pas qu’il est possible de plus parler avec les arbitres, s’amuse-t-il. Mais ils m’écoutent peut-être plus, vu que je suis capitaine.”

Lors des trois premiers matchs de la saison, Donnum a déjà été averti à deux reprises. La première carte jaune pour une faute sur Puertas (Union), la deuxième pour une grosse explication avec Marco Ilaimaharitra (Charleroi). L’ancien joueur de Valerenga ne s’en émeut pas, et ne dit pas être plus nerveux. Il convient de rappeler, aussi, qu’il avait réussi la “performance” de rester l’équivalent de 16 rencontres sans prendre de carte jaune et alors qu’il était sous la menace d’une suspension.

”Philip (Zinckernagel) aurait dû rester avec nous”

Ronny Deila et Philip Zinckernagel ont rejoint le Club Bruges. Donnum avait déjà donné son avis sur le choix de l’entraîneur norvégien – “On s’est senti trahis”. Il l’avait fait, sur les réseaux sociaux, pour son ancien équipier danois, sous l’une de ses publications. Il avait ainsi répondu par un doigt d’honneur à une série de photos de Zinckernagel avec le maillot brugeois.

Philip Zinckernagel a opté pour Bruges, où il a retrouvé Ronny Deila. ©NVE

Il fallait sans doute voir un peu de second degré dans cette petite passe d’armes virtuelle entre les deux joueurs – Zinckernagel avait répondu : “Désolé bro” –, puisque Donnum l’assure : “On est toujours amis.” Mais le capitaine rouche a tout de même ajouté : “Il y a un message derrière.”

Le Norvégien développe : “Il a ses raisons (d’aller à Bruges), et je les respecte, mais il aurait dû rester avec nous. Je ne connais pas tous les éléments du dossier (NdlR : le Standard n’avait pas les moyens de s’aligner, financièrement), et disons que j’ai un peu agi selon mes émotions. Mais je lui souhaite tout le meilleur.”

Zinckernagel a marqué deux buts dès son premier match avec Bruges, à Eupen, ce qui est la preuve d’une adaptation réussie. “Il avait aussi marqué deux buts lors de son premier match avec nous”, sourit Donnum. C’était contre… le Club Bruges (2-2).