Pas toujours précis dans ses relances mais il avait fait les arrêts qu’il fallait, devant Somers (42e) puis Minda (67e), même si ce dernier a ensuite été signalé en position de hors-jeu. Il ne peut ensuite rien faire sur le but de Minda.

Vanheusden 6,5

Calme, serein, propre dans ses interventions. Un match de patron qu’il redevient au fil des matchs joués. De bon augure pour la suite de la saison.

Bokadi 5

Efficace défensivement, il s’est même permis une sortie de balle tout en technique juste avant la mi-temps. Tout en décontraction. Mais il couvre le hors-jeu sur le 0-1. Une erreur qui coûte cher.

Ngoy 6

Il signe un gros retour défensif devant Denkey à la 34e minute. Jauni à la 57e minute pour un tacle trop rugueux sur Hugo Siquet. Il doit encore maîtriser le degré d’intensité qu’il met dans ses interventions. Il a été l’auteur d’une nouvelle prestation très encourageante. Mais il est sorti en se tenant le genou droit à la 85e minute.

Fossey 4

Bien plus discret que la saison passée sur son flanc droit. Et il laisse trop de champ à Minda sur le 0-1. On sent qu’il n’a pas encore retrouvé le niveau qui était le sien.

Balikwisha 4

On soulignera ses quelques tentatives de passes en profondeur intéressantes et son centre pour Kanga à la 58e. Mais pour le reste, il a eu trop peu d’impact et trop de déchet. Et il a perdu des ballons dangereux.

O’Neill 4

Un match fantomatique durant lequel sa seule fantaisie aura été un coup du sombrero, avant la pause, suivie d’une passe… loupée.

Price 6,5

Son meilleur match depuis son arrivée. Une belle ouverture pour Kanga en début de match puis une belle incursion à la 15e minute. Mais son ballon a été capté par Warleson. Un peu plus de déchet au deuxième acte mais il s’était encore créé une occasion dans un angle impossible à la 51e.

Donnum 4

Siquet l’a bien cantonné à un rôle défensif. Et quand le Norvégien a dû jouer vers l’avant, il a fait preuve de beaucoup trop de déchet.

Kanga 5

Il reçoit un bon ballon de Price en début de match mais ne peut aller vers le but (et était hors-jeu). Bousculé par la défense rugueuse du Cercle. Sa seule occasion : une tête intéressante à la 58e minute, sur un centre de Balikwisha.

Dragus 6

Intéressant en déviation. Il se crée une occasion en solitaire à la 37e minute en dribblant deux joueurs. Averti avant la pause pour un geste dangereux du pied, en extension, sur Popovic. Plus discret lors de la deuxiéme période et remplacé par Canak à la 63e minute.

Canak 5,5

Dans un contexte compliqué, il a tenté d’apporter de la folie par ses accélérations. En vain.

Mundle 5,5

Comme Canak, il avait de l’envie. Mais pas d’efficacité.

Bansé 5,5

Une nouvelle fois bien monté au jeu, il a été à l’origine de plusieurs récupérations.

Ohio 5

Trop peu dangereux dans une fin de rencontre où le Standard a été timide.