À une défaite de Waseige mais à une victoire de… Deila : les chiffres inquiétants du début de saison du Standard

Un point sur douze, entre C4 et espoir

Avec un partage en quatre matchs, le bilan comptable des Rouches est très facile à calculer : un point sur douze. Sans les défaites de Westerlo et de Courtrai, dimanche, les Liégeois seraient d’ailleurs derniers du championnat. Un départ aussi catastrophique, ce n’est plus arrivé depuis Robert Waseige en 2002-2003. Dans la foulée, le coach liégeois avait été battu par le Club Bruges et limogé après cinq matchs.

Un destin qu’espère ne pas connaître Carl Hoefkens, qui préférera regarder l’autre côté de la pièce en se disant que la saison passée, le Standard avait commencé la saison avec un quatre sur quinze sous Ronny Deila, avant d’effectuer une bonne phase classique dans son ensemble. Une victoire à Courtrai permettrait au Standard d’aujourd’hui d’atteindre ce total.

L’actuel coach des Rouches espère pouvoir compter sur le même coup de pouce que l’an dernier, lorsque le Standard avait recruté, en prêt, Steven Alzate et Philip Zinckernagal lors du dernier jour du mercato. Deux arrivées qui s’étaient révélées décisives par la suite.

11 matchs de rang sans la moindre victoire

Les esprits les plus observateurs l’auront constaté : le début de saison du Standard n’est finalement que le prolongement de la décevante fin de saison, l’année passée. Les Liégeois, entraînés par Deila (puis par Valenne lors des deux derniers matchs) n’étaient pas parvenus à remporter la moindre rencontre lors des Europe playoffs (quatre défaites, deux partages), après avoir perdu le dernier match de phase classique à Louvain (3-2).

Si on additionne les quatre matchs sans victoire des dernières semaines, les Liégeois restent donc sur onze matchs officiels sans victoire. Petit quiz pour les plus fanatiques : de quand date la dernière victoire du Standard en match officiel ? C’était le vendredi 14 avril 2023, face à Charleroi (3-1). Il y a 130 jours.

Un but marqué, la pire attaque de Pro League

C’est bien connu : pour gagner un match, il faut marquer des buts. Tous les Standardmen passés par la zone mixte depuis le début de saison l’ont dit et répété. Le hic, c’est que les Rouches n’y arrivent pas. Avec une seule petite réalisation en quatre rencontres, le Standard possède la pire attaque de Pro League, devant Charleroi (deux buts) et Courtrai (trois). Les plus taquins diront qu’en une rencontre, dimanche soir, les jeunes poussent du SL16 ont marqué deux fois plus que leurs aînés depuis le début de la saison.

En chiffres, le constat est implacable : les Liégeois sont derniers dans tous les classements de statistiques offensives, avec seulement 2,25 buts attendus (xG), 25 tirs et 39 petits ballons touchés dans la surface de réparation. Des chiffres qu’il va falloir inverser au risque de vivre une très, très longue saison.