Dernière ligne droite du mercato de Pro League : le Standard veut encore un médian et un ailier… au minimum

Après le départ compliqué du Standard (un point sur douze), tous les regards sont tournés vers le directeur sportif Fergal Harkin qui doit absolument renforcer l’équipe comme il l’avait fait en toute fin de mercato la saison passée. Les arrivées sur le gong de Philip Zinckernagel et de Steven Alzate avaient changé, en partie, la face de la saison. Le défi est le même cette fois-ci pour Harkin. Mais il est de taille. Car les six recrues arrivées cet été (Vanheusden, O’Neill, Price, Kawabe, Mundle et Kanga) ne permettent pas (encore) au Standard, qui a l’ambition d’intégrer le top 6, d’être compétitif.