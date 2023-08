Le milieu du Standard se cherche encore : “Les solutions : Canak, Bokadi, Bansé ou…. Alzate”

Quel est le souci au milieu ?

Il est multiple. Il y a d’abord un manque criant de gabarit : O’Neill (1,78 m), Price (1,78 m) et Balikwisha (1,73 m) sont des petits formats qui ont des difficultés à s’imposer dans les duels. “Le souci est même extensible à toute l’équipe, surtout depuis le départ de Dussenne, indique notre consultant Alex Teklak. Sur les phases arrêtées, le Standard a perdu beaucoup de taille.”

Autre problème assez évident : le manque de créativité. “Il y a trop peu de folie. Face au Cercle, Balikwisha était le plus attendu dans ce registre mais il devait en faire trop. On l’a vu venir chercher les ballons trop bas et il n’a pas encore trouvé, avec Price et O’Neill, la complémentarité qui était la sienne avec Alzate.”

Cela pose un autre souci. “Aucun joueur n’est responsabilisé pour amorcer les premières attaques, continue Teklak. L’an passé, Deila avait choisi le 3-4-2-1 suite à l’amoncellement de médians axiaux. C’était le moins mauvais compromis, vu la qualité des joueurs. Mais avec les départs de Zinckernagel, Cimirot et Alzate, les profils ont changé, cette année. Et en termes de combinaisons courtes, par exemple, c’est trop léger. Pour le moment, O’Neill a des soucis lorsque la vitesse d’exécution est trop élevée mais il faut lui laisser du temps. Alzate non plus n’était pas hyper impressionnant lors de son arrivée en 2022, avant de monter en puissance. Kawabe, lui, est un point d’interrogation tandis que Price, lui, est plutôt une bonne surprise. Il a des capacités d’infiltration très intéressantes. Mais il doit désormais avoir plus de responsabilités quand le Standard attaque.”

Quelles sont les solutions dans le noyau actuel ?

Pour régler le souci du milieu, des solutions semblent exister. “La première, c’est Canak, estime Teklak. Avec son imprévisibilité et sa fougue, il peut apporter cette créativité. Il le faisait l’an passé avec Deila, qui savait bien le gérer. On sait qu’il est irrégulier et qu’il fera des erreurs de jeunesse mais il faut l’accepter. Ne pas le faire jouer est pire : c’est un énorme frein à son développement.”

Pour apporter du gabarit, on peut aussi imaginer repositionner Bokadi en numéro 6. “Mais est-il encore capable de le faire ? Et veut-il le faire ? s’interroge notre consultant. Cette position de défenseur central dans la défense à trois lui va bien. Toutefois, positionner Bokadi un cran plus haut mérite d’être testé mais attention à ne pas faire glisser le souci en défense, où il manquerait un joueur de taille et d’expérience.” En ce sens, un retour dans le noyau d’un Kostas Laifis dans des dispositions mentales positives serait clairement un plus.

La troisième option serait de titulariser Sacha Bansé, dont le profil mêle impact physique et qualité ballon au pied. “Il pourrait effectivement entrer en ligne de compte vu la situation, acquiesce Teklak. D’autant qu’il a 22 ans, ce n’est plus un gamin. Pour l’instant, Hoefkens laisse encore du crédit aux nouveaux joueurs mais attention à ne pas démotiver ceux qui ne jouent pas. Le changement peut parfois avoir un effet boostant tant sur le titulaire que sur le remplaçant.”

Quel serait le profil idéal à recruter ?

Si la solution n’est pas trouvée en interne, elle viendra du mercato. En ce sens, quel serait le profil idéal à recruter dans l’entrejeu ? “J’aurais tendance à citer un nom : Steven Alzate, sourit notre consultant. Il n’entre pas dans les plans à Brighton et possède les qualités nécessaires. Un profil plus robuste pour évoluer en sentinelle et intercepter les contres serait également intéressant.”

Mais dans tous les cas, il y a une chose à ne pas négliger. “Les transferts doivent être adaptés à la philosophie de l’entraîneur, termine Teklak. Sans harmonie ni complémentarité, il est compliqué d’aller vers quelque chose de cohérent. Les joueurs doivent s’entendre et savoir jouer ensemble. Cette harmonie est encore plus importante que le profil à recruter en lui-même pour parvenir à créer une équipe.”

Et c’est la mission actuelle de Fergal Harkin et Carl Hoefkens, qui sont déjà sous pression.