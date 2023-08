Merveille Bokadi ne s’inquiète pas, mais est lucide, avant Courtrai – Standard : “Ce n’est pas le meilleur moment pour parler du top 6”

S’il est conscient des difficultés liégeoises en ce début de saison, Bokadi ne s’inquiète pas, donc, et il a convoqué le souvenir de la saison passée pour illustrer son calme. “La saison passée, on avait quatre points sur quinze. Si on gagne, on aura quatre points sur quinze.”

Mais si le Standard ne gagne pas ? “C’est à nous de changer cela”, assume le défenseur, qui a expliqué que les joueurs ont parlé, cette semaine, afin de mettre tout en place pour corriger le tir, notamment d’un point de vue offensif.

Il était aussi question de “prise de responsabilités, de jouer l’un pour l’autre”, ce qui est un classique en période de crise, puisque c’est bien la situation actuelle du Standard, quatorzième, et qui ambitionne le top 6. Ou ambitionnait ? Interrogé sur l’objectif avoué des Rouches au début de la saison, Bokadi a tout de même répondu : “Ce n’est pas le meilleur moment d’en parler, on doit juste se concentrer pour gagner des matchs.”

guillement Parfois le coach me dit de jouer plus simple, mais je prends pas des risques pendant 90 minutes.

Merveille Bokadi peut être un robinet d’eau tiède, dans ses prises de parole, mais sur le terrain il aime prendre des risques, ce qui peut être vu de deux manières. Quand tout va bien, c’est applaudi ; quand cela ne va pas, il est pointé du doigt.

Les deux premiers matchs de la saison, et notamment celui contre l’Union, avaient mis en évidence ces prises de risque parfois trop importantes. Le passage à une défense à trois a pu l’aider – “j’ai plus de repères” – mais au sujet de son jeu, il se veut explicite : “Tout le monde sait comment je joue. Si tu ne prends pas de risque, tu n’avances pas.”

Et Bokadi aime avancer en cassant les lignes, par la passe, “pour créer des opportunités”. Mais Carl Hoefkens lui dit-il parfois de prendre moins de risque ? “Le coach ne me dit rien (à ce sujet), répond le défenseur. Parfois il me dit de jouer simple, mais je ne prends pas de risque pendant nonante minutes. Les risques permettent d’avancer.”

Un positionnement au milieu serait-il plus adapté ? “C’est ma place, rappelle Bokadi. Si le coach veut que j’évolue au milieu, j’irai.” Ce n’est pas l’idée, a priori, de changer, puisque le comportement défensif du Standard est une des (rares) satisfactions liégeoises.

Il faudra que cela tienne encore à Courtrai (sans Ibe Hautekiet, blessé), avec une meilleure production offensive, surtout, pour être, au mieux, à quatre sur quinze. Comme la saison passée…