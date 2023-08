"C'était mieux que la semaine dernière" : les réactions après Courtrai - Standard

À lire aussi

Donnum : “C’est un combat aujourd’hui. On a concédé le but trop facilement, mais on a fait ce qu’on pouvait pour revenir au score, même si on n’était pas assez précis dans la dernière passe. C’est difficile de jouer ici, car ils pressent bien, mais on perdait le ballon trop facilement. C’était déjà mieux que la semaine dernière, il va falloir construire là-dessus. Je comprends la frustration des supporters, mais il faut continuer à aller de l’avant.”

Still : “J’ai vu beaucoup de bonnes choses. L’énergie et l’intensité qu’il y a dans ce groupe va nous amener là où on veut aller. Le Standard a beaucoup plus dominé en seconde période, mais ils peuvent faire 4 ou 5 changements, ce qu’on ne peut pas faire. On n’avait que deux joueurs prêts à monter rapidement. Il y a beaucoup de choses à retirer de la qualité de notre performance défensive.”