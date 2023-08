Ngoy prend de l’assurance, Price dans un mauvais soir: les notes des Rouches après le partage à Courtrai

Vanheusden (7) Plus que son travail défensif, plutôt bon, on peut retenir ses transversales, précises, qui ont permis d’aérer le jeu, pour trouver le côté opposé. Il a pu avoir des attitudes de leader, aussi, pour replacer. Il a sauvé une frappe devant la ligne, dans les arrêts de jeu.

Bokadi (6) Il n’a pas pris de risque, ou peu, mais assez pour rendre nerveux Carl Hoefkens, notamment dans le dernier quart d’heure. Il a assuré son boulot défensif.

Ngoy (7) Le jeune défenseur prend de plus en plus d’assurance, et cela s’est vu dans quelques sorties assurées, alors que le travail défensif a été accompli avec sérieux. Il a été remplacé par Noubi et a quitté la pelouse en boîtant.

Dewaele (5,5) L’arrière droit était la surprise du soir. Titularisé pour la première fois depuis le 19 octobre (il avait été victime d’une rupture des ligaments croisés), l’ancien joueur de Courtrai a plus défendu qu’il ne s’est porté vers l’avant. Cela n’a pas toujours été simple, mais il a su s’en sortir.

O’Neill (4) Son premier contrôle raté, qui est à la base d’un coup-franc dangereux, a donné le ton. Pas assez bon en première période, un peu mieux en deuxième, il a encore déçu. Il manque d’impact.

À lire aussi

Price (4) Il avait été bon la semaine passée, au point de dire qu’il aimerait être plus impliqué sur les buts. Il l’a été, dans le mauvais sens. À la perte du ballon qui amène le but de Davies, il a vécu une soirée compliquée. Il n’a pas assez apporté, sinon une frappe lointaine et a été trop facilement bousculé. Remplacé à l’heure de jeu par Kawabe.

Balikwisha (6,5) Il est apparu en meilleure forme que contre le Cercle Bruges, ou en tout cas plus à l’aise pour trouver ses équipiers dans les espaces, à l’image de bons ballons délivrés à Donnum ou Dragus.

Donnum (6) Le capitaine se donner sans compter, offensivement. Il cherche à donner des solutions, à créer des espaces. Mais il n’est pas toujours heureux dans ses actions en ce début de saison. Défensivement, il a laissé de l’espace, et ce n’était pas toujours assuré.

Dragus (6) Il a été intéressant dans la construction du jeu, avec des relais utiles, même s’il a gardé son penchant pour les gestes techniques inutiles. Il aurait dû obtenir un penalty, après avoir été accroché. Le VAR n’est pas revenu sur la phase, estimant que ce n’était pas une erreur claire de l’arbitre. Cela se discute.

Kanga (6,5) L’attaquant prêté par le Hertha Berlin n’a pas marqué, mais il a pesé sur la défense courtraisienne, pour faire remonter le bloc liégeois. Cela n’a pas toujours été juste dans les relais, mais il a cherché la profondeur et a pu servir de relais, en pivot.

Kawabe (6) Avant son but, il avait été discret, comme il l’est depuis qu’il est arrivé. Puis sur un corner, au bon endroit, il a su concrétiser d’une frappe pour égaliser. Il ouvre son compteur et sauve un point.

Ohio (5) Il n’a pas su amener l’impact offensif voulu par Carl Hoefkens.

Fossey (5) Renvoyé sur le banc, il en est sorti pour finir la rencontre et assurer, d’abord, le travail défensif. Ses incursions offensives n’ont pas été décisives.