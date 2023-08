Gilles Dewaele a envoyé un message à la direction du Standard: "On a besoin de renforts pour amener de la compétition à certains postes"

Le plus important pour l'arrière droit n'était pas la symbolique, samedi soir, ni le passé, mais bien le futur. Mis au courant vendredi qu'il allait débuter à la place de Marlon Fossey, Dewaele se disait prêt, pas nerveux, et Carl Hoefkens a jugé sa prestation - 70 minutes - "très bonne". Il a en effet été bon dans son travail défensif, et a essayé de se montrer, offensivement. Mais il ne sert à rien de précipiter les choses, surtout quand on revient de si loin.

Pendant huit mois, Dewaele a effectué un travail de l'ombre, pour se soigner puis se remettre sur pied. Des tribunes - "les jours de match étaient les moments les plus difficiles" -, il a suivi l'évolution de l'équipe, la saison passée, et la montée en puissance de Marlon Fossey. Il n'était pas inquiet, assure-t-il. "J'ai vu de très bons matchs de Marlon, mais depuis le début de la préparation, je lui mets la pression, je montre que je suis présent. La concurrence est amicale, mais disons qu'une autre compétition commence pour nous deux."

guillement Je suis prêt à tout

La concurrence, dans le noyau, Dewaele en a parlé un peu plus largement, pour dire tout haut ce que certains pensent tout bas ou disent à demi-mot. "On a besoin de renfort, pour amener de la compétition à certains postes, où c'est parfois trop facile." L'arrière droit n'a pas dit qu'il n'y avait pas de qualité dans le noyau mais il a posé le constat que tout le monde voit: "Cinq, six ou sept joueurs sont partis, et ceux qui sont arrivés ont des qualités. On doit faire mieux avec le noyau qu'on a, mais on sent aussi, qu'il faut un peu plus. Les joueurs, le coach, on en est conscient, mais ce n'est pas nous qui décidons, c'est au-dessus (NdlR: la direction, et donc 777 Partners)."

Relancé en conférence de presse, Carl Hoefkens, lui, a redit qu'il attendait la fin du mercato pour faire le point. D'ici à la clôture, le 6 septembre, il y aura la réception du RWDM, ce samedi, puis la trêve internationale. Dewaele préfère se projeter sur le prochain match, qu'il espère débuter à nouveau, plutôt que sur "des choses pour lesquelles on n'a pas de prise (le mercato)".

Concentré sur son futur, il ne craint pas, non plus, le creux que peuvent connaître les joueurs victimes d'une rupture du ligament croisé, quelques mois après la reprise - il avait une poche de glace posée sur le genou, par mesure de précaution, après son remplacement. "Je suis différent des autres", sourit-il, avant d'ajouter plus sérieusement: "Je suis prêt à tout ce qui peut m'arriver." Combatif, Gilles Dewaele est de retour. Et s'il peut au moins en inspirer l'un ou l'autre, ce sera toujours ça.