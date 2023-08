Un peu de mieux devant mais trop d’erreurs derrière : le Standard est à la recherche de ses… standards

Six tirs cadrés, le record cette saison

Commençons par le positif. Même s’il n’a marqué qu’un petit but, sur phase arrêtée, le Standard a paradoxalement livré sa prestation la plus dangereuse offensivement, avec 23 situations dans le rectangle courtraisien, six tirs cadrés et 1,62 but attendu (xG). Des records cette saison.

”On peut aussi ajouter nos 63 % de possession de balle”, soulignait Carl Hoefkens (qui réclamait aussi deux penaltys, sur Donnum puis Dragus mais le VAR en a décidé autrement). Le coach liégeois en veut toutefois plus dans le rectangle adverse. “Oui, on a cadré plusieurs frappes mais on doit encore s’améliorer. Je suis fier de mes joueurs mais on n’est pas encore là où on doit être.”

Dans la mentalité, il y avait aussi un mieux. Les supporters ne s’y sont pas trompés en encourageant, durant 90 minutes, des joueurs qui ont mouillé le maillot. Les applaudissements des fans en fin de match étaient également la preuve d’une certaine satisfaction dans les tribunes, en termes d’investissement.

”C’est grave à dire mais c’était… notre meilleur match de la saison, résumait paradoxalement Gilles Dewaele, après un partage chez une équipe qui n’avait pas encore gagné non plus cette saison. On n’a pas craqué sous la pression, on a joué le match en équipe, on s’est battu et les intentions étaient bonnes. Mais on doit faire mieux dans le dernier tiers : créer plus et être plus dominants.”

Cela passera peut-être par le réveil de Hayao Kawabe. Le Japonais, fantomatique depuis son arrivée… et lors de sa montée au jeu ce samedi, a paradoxalement inscrit le but égalisateur d’une reprise de volée sur un corner de Donnum. À la surprise générale mais peut-être cela va-t-il enfin le lancer ?

Le cadeau de Price coûte cher

Un but encaissé par match. C’est le tarif Standard depuis le début de la saison. Mais ces dernières semaines, les prestations défensives pouvaient être qualifiées de solides. Ce fut paradoxalement un peu moins le cas ce samedi, avec une facilité étonnante laissée aux joueurs de Courtrai pour combiner, surtout sur les flancs. Cela a été la base de plusieurs grosses occasions.

Mais le but, lui est venu d’une grossière erreur d’Isaac Price, qui a perdu un ballon facile dans son propre camp (ce n’était pas son premier du match) puis a délivré un véritable assist à Isaak Davies lors de l’ouverture du score à la 24e minute. Price, qui avait été un des meilleurs joueurs face au Cercle et qui semblait s’adapter de mieux en mieux à chaque rencontre, est cette fois paradoxalement passé à côté de son sujet. Il a rappelé à tout le monde qu’il n’avait pas encore 20 ans et ne doit pas être blâmé. Mais son duo avec O’Neill est clairement trop léger.

”On a mal commencé et on a donné un but. Ce n’était pas évident de trouver l’homme libre”, avouait Hoekfens. “Ce n’était pas à 100 % top défensivement et on ne doit pas uniquement penser à défendre. On doit trouver un équilibre en attaque et défense”, terminait Dewaele. Un équilibre pour chasser les paradoxes.