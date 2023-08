”Le Standard a été surpris par l’agressivité de Courtrai, lors des 20 premières minutes. Les joueurs d’Hoefkens sont mal rentrés dans la rencontre. C’était probablement lié au stress et à la peur de perdre. Les Liégeois ont eu du mal à gérer les situations sur les flancs, où ils étaient en infériorité numérique. Ils n’ont commencé à jouer qu’une fois qu’ils ont encaissé. Au bout du compte, le match n’a pas été extraordinaire. Il manque des choses au Standard, mais il n’a pas non plus été catastrophique. L’équipe n’a pas renoncé. C’est important de le dire, même face à un Courtrai mal en point également. Il y a eu des erreurs mais aussi de la solidarité et de l’envie.”

2. “Kanga, prometteur, dans un combat de boxe”

”Le duel entre l’Ivoirien et Radovanovic valait la peine. Un vrai combat de boxe. Kanga a parfois été inattentif ou dispersé dans des discussions avec l’arbitre. Même s’il a parfois tendance d’en louper, il fait de bons appels par moments. Il sera intéressant de voir ce que l’attaquant proposera avec plus de rythme. Kanga déménage quand même et il a un gabarit. Dragus et lui ont formé un duo à leur manière, sans spécialement jouer ensemble. Kanga a permis au Roumain d’avoir de la liberté. L’Ivoirien n’a pas été formidable mais prometteur. S’il ne se blesse pas, il peut être un atout. Le Standard a pesé avec lui : il lutte, il crée des espaces. Il a un côté brut et manque parfois de finesse technique, mais c’est lié à son retard au niveau de sa condition physique.”

À lire aussi

3. “O’Neill encore trop neutre, Balikwisha comme Alzate.”

”Les Liégeois n’avaient aucun médian qui se comportait comme un n°6. Que ce soit Price, O’Neill ou Balikwisha : aucun n’a empêché la première transition de Courtrai. Reste que Balikwisha a eu un rôle axial bas intéressant, il jouait presque à côté d’O’Neill. Il a été le meilleur Standardman. Il a été entreprenant, mature et a demandé le ballon dans les pieds. Le milieu a eu la personnalité dont le Standard avait besoin. Ses défenseurs lui donnaient le ballon plus facilement qu’à O’Neill, qui se présentait moins et qui est encore trop neutre. Balikwisha a été la première rampe de lancement. Il s’est beaucoup dépensé mais ne pouvait pas être partout. Dans l’état actuel des choses, il faut le faire jouer en n°6, dans un rôle à la Alzate. L’idéal serait qu’il produise le jeu plus haut, mais il faut qu’O’Neill prenne ses responsabilités.”