Hayao Kawabe, enfin lancé ? Son ancien entraîneur à Zurich prévient : “Il a besoin d’être mis en confiance”

D’un point de vue personnel, aussi, puisque le début de saison du médian japonais a été trop neutre jusqu’ici, au point d’avoir été renvoyé sur le banc. Quand il l’a quitté, à Courtrai, à trente minutes du terme, son impact n’a d’ailleurs pas été immédiat.

Entre suiveurs, en tribune de presse, se posait la question de son influence pour inverser la tendance d’un match où les Rouches n’arrivaient toujours pas à trouver l’ouverture. Puis il y eut ce corner d’Aron Donnum, et la reprise de Kawabe.

Quelques secondes avant la phase, Zinho Vanheusden avait glissé à son équipier qu’il attirerait l’attention des défenseurs courtraisiens, pour le libérer. “Ce n’était pas répété à l’entraînement, s’en amusait le Japonais. C’est la première fois que je me retrouve dans ce genre de situation, en fait. Car dans mes autres clubs, c’est moi qui donnais les phases arrêtées.”

guillement Il était surpris que je lui dise qu'il pouvait donner son avis

Au Grasshopper Zurich, il donnait les coups de pied arrêtés et était le leader technique, un niveau au-dessus, selon les échos remontés de Suisse, et confirmés par Giorgio Contini, son ancien entraîneur. “Il avait une réelle qualité technique, et un sens du jeu intéressant. Dans un 4-3-3, je l’utilisais en position de '8', avec de la liberté pour plonger dans le rectangle. Je l’ai aussi positionné en '10', derrière une pointe, et, en fin de saison, il était aligné en 6, avec un autre 6 à côté plus gratteur, pour lui permettre de garder le ballon et de relancer proprement.”

Les qualités décrites par l’entraîneur suisse ne sautent pas aux yeux, en Belgique. Kawabe en a conscience. “Mes premiers matchs n’ont pas été assez bons, mais je sais aussi qu’il m’a fallu du temps quand je suis arrivé à Zurich, pour m’adapter.” Une analyse confirmée par Contini. “À Zurich, Hayao découvrait pour la première fois le football européen. Il arrivait du Japon, avec la barrière de la langue (NdlR : il parle un peu anglais, depuis) et une culture différente. Par exemple, il a été surpris quand je lui ai dit qu’il pouvait venir me voir dans mon bureau, pour donner son avis. A priori, il avait une vision plus verticale de l’échange. Il a dû aussi comprendre qu’un entraîneur qui s’énerve, en haussant la voix, ce n’est pas toujours mauvais. Certaines colères peuvent être saines.”

Il lui a donc fallu huit matchs pour marquer son premier but. Au bout de deux saisons, et 71 rencontres, il a marqué 16 buts et donné 14 passes décisives. “Hayao a besoin d’être mis en confiance, mais il ne sera jamais un joueur qui va râler s’il ne joue pas, glisse Contini. Son langage corporel peut faire penser qu’il est très neutre, mais il avait un volume de courses important à Zurich.”

guillement J'ai vu, pour la première fois à l'entraînement, le joueur qu'il a été en Suisse.

Durant la préparation du match à Courtrai, Carl Hoefkens avait repéré une amélioration dans le contenu des entraînements. “J’ai vu, pour la première fois à l’entraînement, le joueur qu’il a été en Suisse”, expliquait l’entraîneur liégeois samedi soir. Mais ce n’était pas encore suffisant pour revenir dans l’équipe de départ, qu’il a quittée après le match à Charleroi (1-1), au soir d’une nouvelle prestation terne, toutefois rehaussée par un dégagement, à l’aveugle, qui a amené au but de Dragus, via une déviation de Kanga.

L’air de rien, Kawabe a donc été impliqué sur les deux buts rouches de la saison. Mais c’est une vision tronquée d’un début moyen. Si Hoefkens l’a sorti de l’équipe, c’est pour lui laisser du temps, pour s’adapter à son nouvel environnement, et à un niveau de compétition plus élevé, en Belgique, qu’il ne l’est en Suisse. Sans parler de l’Angleterre, où il avait été transféré, en janvier 2022.

Là aussi, le décor était un peu tronqué puisque Kawabe a été transféré chez les Wolves, six mois après son arrivée en Suisse, en raison de la connexion avec Zurich, à travers le propriétaire chinois commun (Fosun International). “Je ne pense pas que le plan était de faire jouer Hayao à Wolverhampton, glisse Contini. Il a été vendu à Wolverhampton, a fait quelques entraînements mais a été tout de suite prêté à Zurich dans la foulée.”

Le genre de mouvements entre clubs qui en rappellent d’autres, pas loin de Liège… où Kawabe est arrivé contre 1,5 million €. Un investissement, pour un joueur qui aura 28 ans le 8 septembre prochain, que le Standard espère rentable. Le but de samedi a été un soulagement. Il demande désormais une confirmation.