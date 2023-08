Le département d’arbitrage donne son avis sur le penalty non sifflé pour le Standard face à Courtrai : “On ne peut pas nier qu’il y a un petit contact”

L’une de ces phases concerne le Standard qui réclamait un penalty face à Courtrai suite à une intervention limite de Sissako sur Dragus. L’arbitre M. Verboomen n’avait pas bronché et n’avait pas été déjugé par la VAR. Pour Bertrand Layec, il a pris la bonne décision. “On a été assez critiqués lors de la 1re journée pour avoir sifflé des penaltys très légers. Nous, on veut que les penaltys soient clairs et évidents”, explique Layec. “En l’occurrence, sur cette phase-là, on ne peut pas nier qu’il y a un petit contact. Mais selon nous, il n’est pas suffisant pour accorder un penalty à ce niveau de la compétition. Le département d’arbitrage soutient donc complètement Nathan Verboomen dans sa décision.”

Ce week-end, la rencontre entre Anderlecht et Charleroi a aussi connu son lot de polémiques. La première concerne Hervé Koffi qui a taclé Kasper Dolberg de manière très appuyée et le pied en avant. Pour l’arbitre Lothar Dhont, le gardien burkinabé n’a commis aucune faute. “Le côté spectaculaire ne doit pas entrer en ligne de compte dans la décision. La faute qui prévoit une carte rouge comporte des critères bien précis : un impact physique, une mise en danger de l’intégrité physique du joueur, ce qui n’est pas le cas là”, commence Bertrand Layec avant de nuancer, “on aurait quand même préconisé que l’arbitre arrête le jeu parce que le côté spectaculaire, le manque de contrôle du gardien fait qu’on peut considérer que c’est inconsidéré. Le gardien aurait donc pu être sanctionné d’un coup franc et d’un avertissement mais en aucun cas d’une carte rouge.”

Il est du même avis concernant la phase entre Amadou Diawara et Adem Zorgane quelques minutes plus tard : “On est dans le cas d’un contact accidentel. Le joueur a du mal à retenir son geste car il y a un mouvement de sa jambe et de son corps et malheureusement il touche un autre joueur.”