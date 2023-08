Le Standard veut laisser du temps à ses nouveaux médians… mais en attend encore un !

Mais en attendant que tout ce petit monde se mette en jambes, les journées passent et le Standard ne prend que trop peu de points. Là est le paradoxe entre l’envie de laisser le temps à ces joueurs de grandir et la nécessité d’obtenir rapidement des résultats sous peine de voir Sclessin entrer en éruption. Une chose est certaine : ces dernières années, le chantier dans le cœur du jeu rouche n’a jamais été aussi vaste.

Cimirot : un seul être vous manque…

Joueur discret mais ô combien précieux dans l’animation du Standard depuis son arrivée en janvier 2018, Gojko Cimirot, parti libre cet été, n’a jamais fait autant parler de lui que depuis qu’il est parti ! C’est que l’homme aux 201 matchs sous la tunique liégeoise était le véritable baromètre du jeu. “Quand Cimi est dans un bon jour, le Standard l’est également”, avait-on pour coutume de dire à Sclessin. Mais à 30 ans, et avec un salaire considérable, la direction du club a décidé de se séparer de lui et donc d’ouvrir un réel chantier.

Car c’est la première fois depuis de nombreuses années que le matricule 16 se sépare de ses deux médians axiaux (trois même si on compte le départ de Nicolas Raskin en janvier dernier). Ces dernières saisons, le club principautaire a souvent vu partir l’un de ses éléments axiaux comme Agbo, tombé en désuétude sous Michel Preud’homme après avoir réalisé une grosse saison avec Sa Pinto en 2017-2018. En 2019, c’est Razvan Marin, si précieux pour le club, qui faisait ses valises laissant la place à Samuel Bastien, auteur d’une belle campagne 2019-2020 avant de rentrer dans le rang et de laisser la lumière à Nicolas Raskin. Tous sont partis laissant le seul Gojko Cimirot qui avait, à chaque départ, pour tâche de reformer un duo complémentaire avec un nouveau médian, Steven Alzate en l’occurrence la saison dernière. Mais cet été, le Bosnien et le Colombien sont partis en même temps laissant un trou béant dans le milieu qui, il faut bien le dire, n’a pas encore été comblé.

La direction sportive satisfaite des nouveaux venus

Titulaires depuis le début du championnat, Aiden O’Neill et Isaac Price n’ont pas encore une complémentarité qui saute aux yeux. L’Australien, plus expérimenté que le jeune Nord-Irlandais, était censé reprendre le flambeau laissé par Gojko Cimirot. S’il y a eu du mieux dans sa prestation à Courtrai, l’international australien n’a pas encore donné pleine satisfaction. Il en va de même pour le jeune Price qui présente des qualités certaines d’infiltration et un certain caractère sur et en dehors du terrain. Mais à tout juste 19 ans, Price effectue ses premiers pas dans le monde pro. En interne, on se dit confiant pour l’avenir rouche de ces deux éléments auxquels on peut joindre Hayao Kawabe.

Carl Hoefkens veut donner le temps à Hayo Kawabe de montrer toutes ses qualités. ©VKA

Alzate ne devrait pas revenir à Sclessin

Tout aussi précieux, surtout dans la construction, que Gojko Cimirot, Steven Alzate, prêté sans option d’achat par Brighton la saison dernière, manque énormément. Sa capacité à aspirer le pressing adverse en se rendant en permanence disponible avant de relancer proprement la machine manque cruellement à l’effectif de Carl Hoefkens.

Steven Alzate ne reviendra pas au Standard cet été. ©SES

Rentré à Brighton, Steven Alzate, à qui il reste deux ans de contrat, espérait enfin faire son trou en Premier League mais malheureusement, le club ne compte plus sur lui. Si la volonté première des dirigeants anglais était de le vendre, un prêt avec option est envisagé. L’espoir pouvait à nouveau être de mise à Sclessin puisque Fergal Harkin était encore en contact avec le joueur. Mais ce dernier a été franc : il souhaite découvrir d’autres horizons et actuellement, la liste des prétendants s’allonge (Fiorentina, Séville ou encore Wolverhampton). C’est vers un autre profil que Fergal Harkin, présent en Angleterre ces derniers jours, se tournera. Car même si la confiance est placée en Price-O’Neill et Kawabe, le Standard espère attirer un autre médian axial d’ici à mercredi prochain à minuit.