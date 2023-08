Standard : Zinho Vanheusden figure dans la présélection de Tedesco

C'est sur cette phase que Vanheusden s'est sacrifié pour éviter une nouvelle défaite en fin de match à Courtrai. ©VKA

Cinq fois 90 minutes, cela n’était plus arrivé depuis janvier 2022

Durant la préparation estivale, Zinho Vanheusden a fait les choses dans l’ordre, en concertation avec le staff médical qui le connaît par cœur. Le défenseur a vu son temps de jeu grimper progressivement tout en bénéficiant de plage de récupération supplémentaire afin d’éviter tout risque de rechute. Cela a payé puisqu’aujourd’hui, il compte cinq matchs entiers et consécutifs dans les jambes. “Il nous impressionne”, nous précise-t-on dans son entourage. “Même s’il est encore loin d’être à 100 %”, ajoute-t-on. Mais aligner cinq titularisations, sans être remplacé, constitue déjà une première victoire pour celui qui n’avait plus réalisé pareille performance depuis la saison 2021-2022. À l’époque, il avait disputé cinq matchs complets de suite, dont un de Coupe qui avait été aux prolongations, entre le 13 janvier et le 13 février avec la Genoa avant de se reblesser au genou.

Une attitude de… capitaine

Cet été, Carl Hoefkens a décidé de confier le brassard à Aron Dönnum. Le Norvégien, qui se sent investi d’une mission, est un peu passé à côté de son début de saison même si sa dernière prestation à Courtrai était plus encourageante. En évoquant ses leaders au moment de faire son choix pour le capitaine, le T1 des Rouches avait logiquement évoqué le nom de Zinho Vanheusden. Ce dernier était vu par beaucoup de supporters comme étant le choix numéro 1 pour le brassard mais il eût été difficile de le confier à un joueur en prêt. Toujours est-il que, dans ses attitudes, Zinho Vanheusden se comporte en vrai leader, tout comme il le faisait lorsqu’il portait le brassard avant sa blessure en 2021.

Il figure dans la présélection de Tedesco !

En 2019, Roberto Martinez déclarait que Zinho Vanheusden avait un bel avenir chez les Diables. Malheureusement, les blessures ont contrarié les plans de celui qui compte une cap. Lorsque nous l’avions rencontré à Alkmaar en avril dernier, le Limbourgeois évoquait l’équipe nationale : “Je me concentre sur mon retour en club. Mais je suis évidemment les Diables. Tedesco m’a-t-il contacté ? Oui, c’était une conversation très positive et c’est à moi de jouer maintenant.”

Le 8 octobre 2020, Zinho Vanheusden était titulaire lors d'un match amical face à la Côte d'Ivoire. ©BELGA

Ce vendredi à 12 h, Domenico Tedesco dévoilera sa sélection en marge des matchs qualificatifs pour l’Euro 2024 en Azerbaïdjan (9 septembre à 15 h) et contre l’Estonie (12 septembre à 20 h 45). Une annonce que suivra attentivement Zinho Vanheusden car ce dernier figure bien, au même titre qu’Arnaud Bodart, dans la présélection du coach fédéral. De quoi le pousser davantage à poursuivre sur sa lancée !