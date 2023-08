Hoefkens sur la fin du mercato au Standard : “On sait qu’on manque d’expérience et on y travaille”

“Ils sont aussi déçus que nous par les résultats mais on veut tous la même chose : se battre pour le blason. J’ai aimé leur réaction, ils ont chanté 'tous ensemble' et c’est vraiment l’expression consacrée, on est tous ensemble dans le même bateau et on va tout faire pour remonter la pente dès ce samedi. ” Il faudra pour cela se méfier du promu du RWDM qui aura tout sauf des airs d’oiseau pour le chat. “Le 7-1 encaissé à Bruges ne reflète pas le niveau de cette équipe. C’est un nouveau challenge qui se dresse devant nous et je suis certain qu’avec le soutien de nos fans, on peut le faire.”

guillement "Un départ d'un cadre? Si une bonne offre arrive.... mais je ne l'espère pas."

Carl Hoefkens sera également attentif à ce qui se passe en coulisses lui qui espère voir arriver du renfort d’ici la fin du mercato. “On sait qu’on manque d’expérience et on y travaille dur. On fera le bilan après la deadline. Un départ d’un cadre est-il à craindre ? Si jamais une belle offre arrive… Mais je ne l’espère pas.”

Pour samedi, Hoefkens pourra compter sur tout le monde sauf Ibe Hautekiet toujours en délicatesse avec son pied, ainsi que Stipe Perica, revenu il y a dix jours de Croatie. “Il pourra s’entraîner avec le groupe la semaine prochaine. C’est positif car il a de l’expérience. Si je compte sur lui ? Parfaitement.”