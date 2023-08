Le Standard lance son premier abonnement 100 % Femina

Cette saison, le Standard Femina a fait un grand pas vers le professionnalisme : entraînements en matinée, rencontres disputées à Sclessin, etc. L’autre grande nouveauté est l’arrivée d’un abonnement 100 % Femina. Comme les hommes, les filles auront leur propre abonnement et espèrent ainsi attirer leur public lors des neuf rencontres de phase classique qui auront lieu à domicile. “Le football féminin est en plein essor et il était primordial pour notre club de montrer tout l’intérêt qu’il porte à notre section féminine, explique la direction du club. Après le succès incroyable de la finale de la Coupe de Belgique en mai dernier, nous voulons que nos supporters puissent vivre les rencontres du Standard Femina dans les meilleures conditions.”