Standard : Wilfried Kanga l’assure : “Une victoire contre le RWDM peut lancer notre saison”

Un déclic qui pourrait passer par un premier but de l’attaquant prêté par le Hertha Berlin. “Oui, j’attends ce but et je fais tout pour qu’il arrive le plus vite possible mais je n’en fais pas une fixation pour autant. C’est le meilleur moyen pour se stresser au moment du dernier geste. Si tu fais tout correctement, le but finira toujours par tomber.”

À Courtrai, troisième match qu’il joue dans sa totalité depuis son arrivée, Kanga semble mieux en jambes. “On commence à mieux se comprendre que ce soit avec Denis, Noah ou même les milieux de terrain. Cela s’est senti le week-end dernier. On parle beaucoup et on a pas mal de séances vidéos pour trouver les automatismes. Cela va venir.”