Standard : Donnum quitte le navire, des renforts sont attendus dans les prochains jours

Le Standard a rejeté 4 offres, la 5e a été la bonne

Durant plusieurs heures, Liégeois et Toulousains ont discuté. Ces derniers ont formulé pas moins de quatre offres, toutes refusées par les décideurs rouches pour enfin s’accorder à la 5e offre sur un montant avoisinant les 4,5M € auxquels pourront être ajoutés 2M € de bonus. Le Standard percevra également 20 % sur le prochain transfert de l’ailier norvégien. Face au manque de liquidité, le club principautaire ne pouvait plus refuser la dernière offre du club français, pressé de clôturer le dossier puisque le mercato en Ligue 1 fermera ses portes ce vendredi 1er septembre à minuit. Le joueur prendra la route de la ville rose ce vendredi pour passer sa visite médicale et parapher un contrat de 4 ans. Pour rappel, en 2021, le Norvégien avait été recruté par l’ancienne direction à Valerenga contre 1,5M €. Il y a quelques semaines, Aron Donnum avait prolongé son contrat d’un an en bord de Meuse. Avec ce départ, Hoefkens va également devoir désigner un nouveau capitaine. Zinho Vanheusden pourrait être ce dernier.

guillement Donnum pourra rapporter 6,5M€ au Standard.

Un départ qui sera compensé !

Avec de l’argent frais qui arrive sur les comptes suite à ce départ surprise de son capitaine, le Standard va directement réinvestir une partie de la somme pour trouver un remplaçant digne de ce nom à celui qui a su changer l’opinion publique à son égard. Plusieurs pistes ont été activées ces derniers jours par Harkin et Hoefkens recevra un nouvel ailier mais il devrait également voir débarquer un médian axial. Il devrait s’agir de deux profils expérimentés à la demande du T1. “On sait qu’on manque d’expérience, de garçons qui savent temporiser quand le jeu l’impose. On travaille dur pour ramener ce type de joueur d’ici la fin du mercato”, précisait Hoefkens ce jeudi après-midi.

Aron Donnum et Carl Hoefkens n'auront travaillé ensemble que quelques semaines. ©VKA

Avant le départ de Donnum, qui contrarie le T1, les dirigeants liégeois estimaient que deux arrivées supplémentaires, celle d’un médian axial et d’un profil plus offensif, étaient suffisantes pour équilibrer l’effectif. Finalement, ce seront trois voire quatre joueurs qu’Hoefkens devrait voir débarquer. Des prêts, avec option d’achat, ne sont pas à exclure lors des derniers jours du mercato.

Des discussions pour Bodart, Burnley a pensé à Balikwisha

”On sait que l’équipe ne sera plus la même d’ici le 6 septembre minuit”, lançait Hoefkens avant le début de la compétition. Il ne croyait pas si bien dire. L’exode annoncé lors de la reprise du club par 777 Partners aura finalement eu lieu un an plus tard. Le départ de Donnum pourrait être suivi par celui d’un autre cadre, Arnaud Bodart. On le sait, le portier (sous contrat jusqu’en 2025), irréprochable depuis le début de saison, a envie de franchir un cap dans sa carrière. Il avait été décidé, avec l’ancienne direction, qu’un départ à l’été 2023 soit rendu possible. Une promesse qui avait été reprise par les nouveaux décideurs sportifs. Il y a quelques mois, Toulouse s’était aussi manifesté mais le deal est tombé à l’eau. Ces dernières heures, des discussions ont eu lieu pour le gardien de 25 ans qui briguera une nouvelle sélection avec les Diables ce vendredi. Mais le Standard ne le vendra qu’à un prix acceptable oscillant entre 2,5 et 3,5M €.

Irréprochable depuis le début de saison, Arnaud Bodart pourrait lui aussi quitter le navire. ©VKA

Aussi, après avoir changé d’agent cet été et opté pour la société Stellar, William Balikwisha figurait sur la liste des dirigeants de Burnley qui ont négocié ce jeudi soir le prêt de Mike Trésor. Si ce dossier n’aboutissait pas, les Clarets auraient pu activer la piste menant au Standardman qui, lui aussi, a prolongé jusqu’en 2025 récemment. En cas de départ, le Standard souhaiterait récupérer entre 6 et 8M € pour son international congolais.

Enfin, alors qu’il s’entraîne avec le SL16 FC, Kostas Laifis pourrait encore quitter le club direction l’Arabie saoudite où le mercato est encore ouvert jusqu’au 20 septembre. “J’ai été déçu par son attitude (NdlR : sécher la reprise pour forcer un départ) et je lui ai dit. On a eu une discussion plus positive récemment. On fera le point à la fermeture du mercato belge”, nous confiait Hoefkens jeudi.