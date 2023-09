Standard : Les Rouches explorent la piste Isaac Hayden (Newcastle), Frank Boya a été proposé

Culminant à 1m87, Hayden pourrait amener de la taille et donc de l’expérience à l’entrejeu de Carl Hoefkens. En début de semaine, Fergal Harkin était en voyage en Angleterre et cette visite a bien un rapport avec le dossier d’Isaac Hayden. Mais les Liégeois ne sont pas sur le coup puisque Sheffield Wednesday est également sur les rangs suite à la blessure de leur médian défensif français, Momo Diaby. En Angleterre, on fait état d’une offre tardive de la part du club principautaire. Il semblerait qu’elle porte sur un prêt pour le joueur qui est toujours sous contrat jusqu’en 2026. Il nous revient néanmoins que ce dossier est sur la table depuis plusieurs semaines en bord de Meuse. Une chose est sûre, Isaac Hayden doit quitter Newcastle où il s’entraîne même en marge du groupe depuis son retour de prêt à Norwich.

Aussi, il nous revient que le Standard aurait deux autres pistes pour ce poste de médian défensif. L’une d’entre elles mènerait à Frank Boya qui a été proposé au club liégeois. Sous contrat à l’Antwerp jusqu’en fin de saison, il avait été prêté la saison dernière à Saint-Trond.