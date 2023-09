Wilfried Kanga reste serein quant à la situation du Standard : “Les buts et les victoires vont tomber”

Des vidéos pour plus d’automatismes

À Courtrai, le joueur formé au PSG a sans doute livré sa prestation la plus aboutie des trois, même s’il n’y a pas eu de but à la clef. Plus présent dans le jeu, Kanga a su garder des ballons tout en faisant office de point d’appui. “Je me sens de mieux en mieux. Cela faisait un bout de temps que je n’avais pas enchaîné les matchs (NdlR : il n’avait plus terminé trois matchs de suite depuis janvier). Cela s’est vu à Courtrai, j’ai plus de pêche et de jus dans le réservoir.” Ce qui a aussi sauté aux yeux, c’est que l’Ivoirien cherche encore la bonne connexion avec ses équipiers comme en témoignait un appel qu’il effectuait d’un côté tandis que le ballon lui était délivré de l’autre. “On travaille énormément à l’entraînement pour trouver ces automatismes. On a également droit à pas mal de séances vidéos qui nous aident à faciliter la connexion qui s’établit petit à petit. Que ce soit avec Denis ou Noah ainsi que les médians, on se trouve de plus en plus.”

Physiquement, l'Ivoirien de 25 ans fait du bien dans les duels.

Du haut de son mètre 89, Wilfried Kanga en impose physiquement. Ce qui pousse parfois ses partenaires à abuser des longs ballons vers lui. “Ce que je demande à mes équipiers ? Qu’ils n’aient pas peur de me glisser le ballon en première intention. Je me sens vraiment de mieux en mieux dans cette équipe. Une victoire samedi pourrait véritablement constituer un déclic et le lancement de notre saison.” Quant à la pression, toujours énorme sur les épaules du buteur des Rouches, lui s’en accommode. “C’est mon job, c’est pour ça qu’on est venu me chercher, à moi de répondre à ces attentes mais ça ne me fait pas peur car j’aime prendre mes responsabilités.”

"En semaine, je sens un groupe qui a la dalle!"

Pas inquiet par la situation du club

Comme il l’avait précisé après le match à Charleroi, Kanga souhaitait quitter le Hertha Berlin qui, lui, souhaitait le conserver. “Les discussions avec le coach, Yaya Touré et Fergal Harkin m’ont convaincu. Le but, pour moi, était d’enchaîner les matchs après une saison compliquée et d’aider l’équipe à terminer le plus haut possible.” Pour le moment, le second objectif semble très lointain. “Ce n’était clairement pas ce que j’attendais en arrivant, avoue le buteur, mais je ne suis pas inquiet pour autant car je sens un groupe qui a la dalle (sic). À l’entraînement, il y a de l’envie, de l’intensité et une volonté de gagner le moindre petit jeu. Il nous faut juste ce petit déclic. Vous le savez, en foot, une victoire peut souvent tout changer. Pour le moment, le Standard n’est clairement pas à sa place.”

Après avoir joué la Ligue des Champions avec les Young Boys, Kanga a connu la relégation avec le Hertha. ©picture alliance / firo Sportphoto

Ces dernières saisons, Kanga a vécu les opposés : la Ligue des Champions avec les Young Boys en 2021, mais aussi la relégation avec le Hertha Berlin. “Cela m’a endurci. C’est de l’expérience que je peux mettre à profit face à une situation compliquée”, assure celui qui, depuis 2020, a pris la bonne habitude de ne rester qu’un an dans un club. “C’est vrai que j’aimerais me poser, avec ma femme et mes enfants, pour plusieurs années et arrêter de déménager sans cesse (rires).”