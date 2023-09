Mercato : le Standard et Southampton sont tombés d’accord, Djenepo signera pour trois ans chez les Rouches !

Alors qu’il reste moins de 72 heures de mercato, le Standard serait sur le point de réaliser un beau, si pas le plus gros coup de son mercato. Comme nous l’indiquions samedi dernier, la direction liégeoise souhaitait rapatrier Moussa Djenepo. Ce dernier ne souhaite plus rester à Southampton où lui et sa famille ne se plaisent plus. Le club anglais comptant trop de joueurs en prêt, le deal n’était possible que via un transfert définitif.